«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Минобороны России на днях подтвердило уже второй за последнее время факт потери группировкой ВКС в Сирии офицера высокого ранга. Как вы считаете, число погибших российских военных в Сирии в целом соответствует информации, озвучиваемой властями, или истинные потери младшего состава группировки войск замалчивают, чтобы не вызывать протестов населения?»
В течение недели в опросе приняли участие 157 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
63,1% отвечавших (99 человек) считают, что реальные потери российских военных в Сирии власти преуменьшают:
- да, конечно, замалчивают, когда правду говорили о количестве погибших, никогда не говорили, конечно, все врут;
- к сожалению, замалчивают, так всегда было и будет;
- то, что погибают наши люди в Сирии, для меня это просто трагедия, но не только для меня, но и для каждого гражданина Российской Федерации, Путин полез не в те ворота, надо наводить порядок здесь, бороться с коррупцией, а не воевать в Сирии за каких-то сирийцев, американцы устроили кризис, на сегодняшний день нашими властями замалчивается количество убитых;
- так было всегда, истину скрывают власти, я думаю, что число погибших умалчивается;
- я думаю, о многом замалчивается, что происходит в Сирии с нашими военными;
- да, я считаю, что секретную информацию не сообщают;
- у змеи ног не найдешь;
- недавно в одном из шоу один из участников заявил, что сирийских войск как таковых нет, так кто же воюет, конечно, наши военнослужащие и, соответственно, есть большие потери, но об этом Минобороны и умалчивают;
- при всех войнах, которые велись в мире, никогда точные потери не сообщает не одно государство, мы даже до сих пор точно не знаем, сколько у нас погибло в Великую Отечественную, так что упрекать в этом наши власти - это глупо просто;
- информация, конечно, замалчивается, а наше население никогда ни против чего не протестует, власти зря это делают, у нас очень инертный и пофигистический народ;
- война есть война, если гибнут генералы, то рядовых может быть и в сотни раз больше;
- да вообще очень многое замалчивают про войну в Сирии, чтобы люди не возмущались;
- войны без жертв не бывает, не надо было начинать воевать;
- все эти данные нужно умножать на 10;
- во время Великой Отечественной наши парни шли защищать Родину, а сейчас кого защищают, и мы все знаем, кто довел страну до такой ситуации;
- я считаю, умалчивают, чтобы не тревожить граждан;
- думаю, что замалчивают, потому что Медведев говорил, сколько там «мяса погибло»;
- ясно, что замалчивают, много трупов им тоже не интересно обнародовать;
- это, наверное, второй Афганистан сейчас, конечно, замалчивают о рядовых, только о полковниках, генералах говорят;
- в «Аргументах и фактах» писали, что погиб не только генерал, но и весь его штаб, а нам об этом не говорили, умалчивают, конечно;
- скажите, кто в нашей стране правду говорит? Конечно, скрывают;
- конечно, об офицере такого ранга они не могли умолчать, но, мне кажется, это как второй Афганистан, там гибнут наши ребята неизвестно за что;
- о гибели людей замалчивать нельзя;
- я вообще правительству не верю;
- конечно, все умалчивается, узнаем все факты лет через 50;
- я считаю, что отправлять туда детей нельзя, пушечное мясо для прибыли Путина, они замалчивают это, сто процентов, смотрите, у нас в Республике Алтай мальчишек все меньше и меньше, это не принесет нам счастья;
- истинные потери живой силы со стороны России, я считаю, умышленно уменьшают и полностью не говорят, чтобы не вызвать волну недовольства и возмущения.
10,8% отвечавших (17 человек) полагают, что информация о российских потерях в Сирии, озвучиваемая Минобороны, объективна. Вот их ответы:
- я считаю, что информация правдивая;
- я считаю, что Министерство обороны дает правдивую информацию;
- отношусь к средствам массовой информации с доверием;
- я не думаю, что замалчивают, недавно говорили общую цифру 138 человек, там младшего состава нет, там летчики, а они от майора и выше.
26,1% отвечавших (41 человек) не определились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:
- откуда мне знать ответ на ваш вопрос, я не владею такой информацией;
- я пенсионерка и в Сирии не разбираюсь;
- война есть война;
- очень жалко офицеров, но трудно сказать все-таки, я в не политике, мне трудно об этом сказать;
- я не могу гадать, нужны факты;
- не в курсе, кого там убивают;
- я думаю, что это закрытая тема;
- какие протесты, если он контрактник, он подписывался;
- извините, не могу на «военные вопросы» отвечать;
- контрактник знал, на что шел, он за это деньги получает;
- на войне как на войне, и информация секретная;
- военные на это идут, для этого они и служат Родине.
Результаты опроса обрабатывал Искандер Ихтамнетов