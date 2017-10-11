«Это второй Афганистан, там гибнут наши ребята неизвестно за что…»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Минобороны России на днях подтвердило уже второй за последнее время факт потери группировкой ВКС в Сирии офицера высокого ранга. Как вы считаете, число погибших российских военных в Сирии в целом соответствует информации, озвучиваемой властями, или истинные потери младшего состава группировки войск замалчивают, чтобы не вызывать протестов населения?»

В течение недели в опросе приняли участие 157 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

63,1% отвечавших (99 человек) считают, что реальные потери российских военных в Сирии власти преуменьшают:

- да, конечно, замалчивают, когда правду говорили о количестве погибших, никогда не говорили, конечно, все врут;

- к сожалению, замалчивают, так всегда было и будет;

- то, что погибают наши люди в Сирии, для меня это просто трагедия, но не только для меня, но и для каждого гражданина Российской Федерации, Путин полез не в те ворота, надо наводить порядок здесь, бороться с коррупцией, а не воевать в Сирии за каких-то сирийцев, американцы устроили кризис, на сегодняшний день нашими властями замалчивается количество убитых;

- так было всегда, истину скрывают власти, я думаю, что число погибших умалчивается;

- я думаю, о многом замалчивается, что происходит в Сирии с нашими военными;

- да, я считаю, что секретную информацию не сообщают;

- у змеи ног не найдешь;

- недавно в одном из шоу один из участников заявил, что сирийских войск как таковых нет, так кто же воюет, конечно, наши военнослужащие и, соответственно, есть большие потери, но об этом Минобороны и умалчивают;

- при всех войнах, которые велись в мире, никогда точные потери не сообщает не одно государство, мы даже до сих пор точно не знаем, сколько у нас погибло в Великую Отечественную, так что упрекать в этом наши власти - это глупо просто;

- информация, конечно, замалчивается, а наше население никогда ни против чего не протестует, власти зря это делают, у нас очень инертный и пофигистический народ;

- война есть война, если гибнут генералы, то рядовых может быть и в сотни раз больше;

- да вообще очень многое замалчивают про войну в Сирии, чтобы люди не возмущались;

- войны без жертв не бывает, не надо было начинать воевать;

- все эти данные нужно умножать на 10;

- во время Великой Отечественной наши парни шли защищать Родину, а сейчас кого защищают, и мы все знаем, кто довел страну до такой ситуации;

- я считаю, умалчивают, чтобы не тревожить граждан;

- думаю, что замалчивают, потому что Медведев говорил, сколько там «мяса погибло»;

- ясно, что замалчивают, много трупов им тоже не интересно обнародовать;

- это, наверное, второй Афганистан сейчас, конечно, замалчивают о рядовых, только о полковниках, генералах говорят;

- в «Аргументах и фактах» писали, что погиб не только генерал, но и весь его штаб, а нам об этом не говорили, умалчивают, конечно;

- скажите, кто в нашей стране правду говорит? Конечно, скрывают;

- конечно, об офицере такого ранга они не могли умолчать, но, мне кажется, это как второй Афганистан, там гибнут наши ребята неизвестно за что;

- о гибели людей замалчивать нельзя;

- я вообще правительству не верю;

- конечно, все умалчивается, узнаем все факты лет через 50;

- я считаю, что отправлять туда детей нельзя, пушечное мясо для прибыли Путина, они замалчивают это, сто процентов, смотрите, у нас в Республике Алтай мальчишек все меньше и меньше, это не принесет нам счастья;

- истинные потери живой силы со стороны России, я считаю, умышленно уменьшают и полностью не говорят, чтобы не вызвать волну недовольства и возмущения.

10,8% отвечавших (17 человек) полагают, что информация о российских потерях в Сирии, озвучиваемая Минобороны, объективна. Вот их ответы:

- я считаю, что информация правдивая;

- я считаю, что Министерство обороны дает правдивую информацию;

- отношусь к средствам массовой информации с доверием;

- я не думаю, что замалчивают, недавно говорили общую цифру 138 человек, там младшего состава нет, там летчики, а они от майора и выше.

26,1% отвечавших (41 человек) не определились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- откуда мне знать ответ на ваш вопрос, я не владею такой информацией;

- я пенсионерка и в Сирии не разбираюсь;

- война есть война;

- очень жалко офицеров, но трудно сказать все-таки, я в не политике, мне трудно об этом сказать;

- я не могу гадать, нужны факты;

- не в курсе, кого там убивают;

- я думаю, что это закрытая тема;

- какие протесты, если он контрактник, он подписывался;

- извините, не могу на «военные вопросы» отвечать;

- контрактник знал, на что шел, он за это деньги получает;

- на войне как на войне, и информация секретная;

- военные на это идут, для этого они и служат Родине.

Результаты опроса обрабатывал Искандер Ихтамнетов