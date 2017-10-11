«Прокурорские» и «следаки» против «гибдд-шников»: федеральный канал снял сюжет об осужденном за взятку инспекторе

На днях в Сети появился ролик (и, очевидно, прошел в эфире) программы «Вести. Дежурная часть» (телеканал «Россия 24»), где была упомянута наша республика и Горно-Алтайск в связи с делом Дениса Шантяпина — сотрудника ГИБДД по РА, которого городской суд недавно признал виновным в получении взятки, подлоге, злоупотреблении и превышении служебных полномочий и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 1,9 млн рублей.

Сам Шантяпин своей вины не признает и утверждает, что стал жертвой мести со стороны сотрудников СУСК и прокуратуры, которых в свое время останавливал за управление автомобилями в состоянии опьянения. Предлагаем читателям дословную расшифровку видеоролика.

Диктор: «Он нес в Горно-Алтайск правосудие и справедливость, а кто-то посчитал, что взятку. О честном сотруднике ГИБДД на Алтае разве что легенды не слагали – по подозрению в пьяной езде он изловил и местного прокурора, и следователя. Но почему в итоге полицейский сам оказался героем некрасивой истории? Мой коллега Денис Новожилов пообщался с авторами уголовного опуса и составил свою рецензию».

Денис Шантяпин рассказывает Денису Новожилову: - На мой взгляд, в уголовном деле очень много спорных моментов.

Денис Шантяпин: -На мой взгляд, в уголовном деле очень много спорных моментов...

Денис Новожилин, за кадром: -Восемьдесят пять листов приговора, каждый знак препинания и каждое слово этого текста Денис Шантяпин знает наизусть. Бывшего заместителя командира отдельной роты ДПС УГИБДД МВД по Республике Алтай суд признал виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. Осужденного автоинспектора уволили с работы, а ведь за всю службу в Горно-Алтайске он останавливал сотни нарушителей, простых и не очень. Вот, например, автослесарь Константин Емельянов. Шантяпин неоднократно ловил его за пьяную езду и другие нарушения ПДД, даже изымал в рамках административного дела его машину. Емельянов затаил обиду и написал на автоинспектора жалобу в прокуратуру. Утверждал, что Денис Шантяпин бесплатно ремонтировал в его гараже служебные и личные автомобили, и таких случаев насчитал... 70.

Денис Шантяпин: -Получается, ровно за месяц на автомобиле «Субару» я четыре раза поменял масло, два раза поменял тормозные колодки... Ну, такие работы сделал, которые, в принципе, раз в сто тысяч (километров) делаются.

Денис Новожилин: -Это невозможно...

Денис Шантяпин: -Ну, это фактически невозможно.

Денис Новожилин, за кадром: -Показания Константина Емельянова были противоречивы, их автослесарь менял несколько раз. Например, утверждал, что Денис Шантяпин ремонтировал у него машины с июля 2012-го по ноябрь 2015 года. Но один из автомобилей, «Мицубиши Айр трек», капитан полиции продал за полгода до описываемых событий.

Позже Емельянов пояснил — просто перепутал марку и цвет транспортного средства. Главного свидетеля по уголовному делу мы встретили в гараже, обустроенном под автосервис и расспросили его о его бизнесе.

Диалог Дениса Новожилина и Константина Емельянова в гараже:

Денис Новожилин: - Вы вообще легально работаете здесь?

Константин Емельянов: - Нет.

Денис Новожилин: - Как нет?

Константин Емельянов: - Ну вот так. У меня нет официальности. Я делаю свои машины.

Денис Новожилин: - Ну, то есть, вы как частник зарегистрированы или как...

Константин Емельянов: - Ну пока нет.

Денис Новожилин: - По идее, если даже он приезжал сюда, Шантяпин, он делал, ну-у-у, как... услуги эти никак чеками не подтверждались?

Константин Емельянов: - Нет, официальности не было...

Денис Новожилин: Никакой официальности? То есть, по идее, услуги были незаконные?

Константин Емельянов: - …. ну-у-у... ну да.

[конец диалога]

Далее корреспондент идет с микрофоном в руке, беседуя с Никитой Мунатовым, подходят к припаркованному автомобилю.

Денис Новожилин: А это старший помощник прокурора Горно-Алтайска Никита Мунатов. (обращается к нему) Каких-то конфликтов с инспекторами местными ДПС у вас никогда не было и каких-то претензий, может быть, чисто человеческих, у вас к ним нет?

Никита Мунатов: - Нет, таких нет.

Денис Новожилин, за кадром:

- Осенью 2015 года его «Лэнд Крузер» остановили сотрудники ГИБДД, Мунатов якобы был пьян. (Кадры записи видеорегистратора) Вот его внедорожник совершает опасные маневры, требования экипажа ДПС остановиться Мунатов игнорирует, едет дальше, пока не попадает в тупик. Из салона помощник прокурора, как видно на записи, выходить отказался.

Переговоры инспекторов ДПС:

- С УСБ прокуратуры свяжитесь. Сотрудника в нетрезвом состоянии задержали.

- Сотрудника чего?

- Прокуратуры.Денис Новожилин:

Денис Новожилин, за кадром:

- На место инцидента тогда прибыл не только сотрудник ДПС Денис Шантяпин, но и прокурор Горно-Алтайска Юрий Куханов. Он, по нашим данным, увез коллегу в здание прокуратуры. Там, по словам сотрудников ГИБДД, советовал подчиненному не подписывать бумаги, препятствовал проведению видеосъемки при составлении протокола.

Кадры видеосъемки (очевидно, задержания Мунатова)

Юрий Куханов: - Не доходит, что ли, что-то?

Сотрудник ДПС: - Не ругайтесь, пожалуйста, на инспектора.

Юрий Куханов: - Я раз сказал, два сказал...

Сотрудник ДПС: - Не надо этого делать.

Юрий Куханов: - Я прокурор города!

Сотрудник ДПС: - Я понимаю.

Юрий Куханов: - Я не... это... (показывает рукой в направлении пишущего протокол)

Сотрудник ДПС: - Я противозаконного ничего не делаю, проводится...

Юрий Куханов: - Здесь я даю разрешение на любую съемку, вы меня поняли?

[конец эпизода]

Денис Новожилин пытается пообщаться с Юрием Кухановым у дверей городской прокуратуры.

Денис Новожилин: - А вы имели право Мунатова увезти с места...?

Юрий Куханов: - Куда увезти?

Денис Новожилин: - Вот, например, в это здание 9показывает на прокуратуру).

Юрий Куханов: - Имею право.

Денис Новожилин: - Имеете право?

Юрий Куханов: - Конечно.

Денис Новожилин: - Скажите, а вам именно было необходимо лично туда приехать или это мог быть, например, дежурный прокурор?

Юрий Куханов: - Дежурный прокурор позвонил мне... Я приехал. До свидания (уходит в здание).

Денис Новожилин: Э-э... извините....

Денис Новожилин, за кадром:

- Проходить освидетельствование на месте сотрудник прокуратуры Никита Мунатов не стал, эти кадры были сделаны уже в Республиканской больнице. Медицинский кабинет, врач предлагает Мунатову подышать в специальный прибор.

Никита Мунатов: - Я хочу провести тест моей крови, о наличии или отсутствии в ней....

Врач: - Вы в алкотестер дышать отказываетесь?

Никита Мунатов: - Прошу провести экспертизу моей крови. Все. Иных пояснений я давать не буду.

Денис Новожилин, за кадром:

- Отказ от прохождения такой процедуры сам по себе может стать основанием для лишения водителя прав. По данному в республиканской прокуратуре провели служебную проверку и заявили – Никита Мунатов от медицинского освидетельствования не отказывался.

Дарья Боровских, старший помощник прокурора Республики Алтай:

- Более того, прокурорский работник прошел химико-токсикологическое исследование, по результатам которого алкоголя в крови сотрудника прокуратуры обнаружено не было.

Денис Новожилин идет рядом с Никитой Мунатовым, позади автостоянка, площадь им. Ленина.

Денис Новожилин: - Вы считаете себя законопослушным человеком, никогда в жизни закон не нарушали?

Никита Мунатов: - Нет.

Денис Новожилин: - Никогда?

Никита Мунатов: - Нет.

Денис Новожилин, за кадром:

- Весна 2017-го, запись автомобильного регистратора. Внедорожник Никиты Мунатова припаркован у входа во Дворец правосудия, хотя знак гласит – стоянка в этом месте запрещена. В кадре появляется прокурорский работник, к нему подходит инспектор ДПС, Мунатов делает движение, очень похожее на демонстрацию служебного удостоверения. Судя по всему, это не помогает и нарушителю приходится переставить машину.

Денис Новожилин, в кадре:

- Настоящих инспекторов, выявляющих во время ночных рейдов нетрезвых за рулем, недобросовестные водители Горно-Алтайска, в том числе представители силовых структур, с удовольствием мы заменили на таких – картонных (показывает на фигуру работника ДПС у автомобиля). Издалека пугает, приходится снижать скорость, пристегивать ремень безопасности, а подъедешь поближе — макет. И служебное удостоверение возвращается в карман, показывать нет необходимости.

Денис Новожилин, за кадром (пытается поговорить с садящимся в машину Павлом Мошковым, тот держит у уха телефон):

- Уголовное дело в отношении Дениса Шантяпина возбуждал сотрудник Следственного отдела по Горно-Алтайску регионального СК Павел Мошков. Любопытная деталь – осенью 2014 года Шантяпин вместе с напарником также задерживал его по подозрению в нетрезвом вождении.

Работник ДПС (имя не указывается, очевидно, напарник Шантяпина):

- Мы отстранили от управления данного водителя, которым был сотрудник Следственного комитета, после чего предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, от чего он отказался. Далее ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого данный гражданин также отказался, на основании чего был составлен административный протокол.

Денис Шантяпин:

- Мошков Павел Андреевич мне конкретно угрожал. Он мне прямым текстом сказал — или уволься, или мы тебя посадим, это дело времени. Мунатов подходил к моему адвокату с просьбой, чтобы я его не защищал... чтобы он не действовал должным образом и чтобы меня посадили в ИВС или в следственный изолятор на время следствия...

Денис Новожилин, за кадром:

- Павла Мошкова наша съемочная группа встретила у здания Следственного управления Следственного комитета по Республике Алтай, но пообщаться не получилось.

Павел Мошков (говорит в телефон): - Борис Сергеевич, отвлекают, сейчас я перезвоню.

Денис Новожилин: - Буквально несколько слов. Мы же не...

Павел Мошков: - Все, ребята, давайте... Через дежурную часть Мошкова вызовите, все.

Денис Новожилин: - Дело вы рассматривали, вас действительно он до это задерживал по подозрению в употреблении...?

Павел Мошков (водителю): - Поехали, все. Некогда, извиняюсь. Давайте попозже. Я на сообщение (? - так сказано) опаздываю, до свидания.

В кадре женщина в форме, очевидно, работник СУ СК РА, имя не указано:

- Добытые следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении сотрудника ГИБДД МВД по Республике Алтай Дениса Шантяпина.

Денис Новожилин: - Наверняка же вы знаете, что уголовного дело возбуждал в отношении инспектора ДПС следователь, которого обвиняемый ранее останавливал по подозрению...

Женщина: - Данный факт мне неизвестен.

Денис Новожилин: - Не казалось ли ведомству, что какой-то может быть конфликт интересов?

Женщина: - Судя по тому, что данный факт мне неизвестен, я комментировать эту ситуацию не могу.

Денис Новожилин, за кадром:

- Еще один свидетель обвинения – Светлана Бачурина. По версии следствия, Денис Шантяпин дал ей поручение закрыть глаза на пьяную езду одного из жителей города. Светлана утверждает — сотрудники регионального Следственного комитета заставили ее дать показания против своего начальника.

Светлана Бачурина: - Сотрудники Следственного комитета держали меня около шести часов. А у меня заболевание серьезное, мне нужно было принимать лекарства, а так как они не дали мне возможность взять с собой сумку, лекарств у меня не было, и чтобы они меня отпустили, я все подписала.

Денис Новожилин, за кадром:

- Александр Чирцов возглавлял республиканскую ГИБДД 17 лет, говорит, давление на добросовестных автоинспекторов было всегда. По словам офицера в отставке. В их небольшом регионе такие факты – не редкость.

Александр Чирцов: - Считают, что они в этом плане неприкасаемые, поэтому всегда возникал конфликт. Запугивали инспекторов, где-то что-то говорили, что мы вас или посадим, или на крючок посадим, все равно где-то вы что-то провинитесь...

Денис Новожилин, за кадром:

- В МВД по Республике Алтай Денис Шантяпин был на хорошем счету, до возбуждения уголовного дела характеризовался положительно, профессионально владел навыками контраварийного вождения, сопровождал первых лиц государства.

Работник пресс-службы МВД по РА Алексей Южанинов: «Решением Горно-Алтайского городского суда полицейский был признан виновным, обвинительный приговор вступил в силу 7 сентября 2017 года, после чего в соответствии с федеральным законом о службе в органах внутренних дел в МВД по Республике Алтай было принято решение о расторжении контракта и увольнении Шантяпина со службы в органах внутренних дел....»

Денис Новожилин, за кадром:

- Дениса Шантяпина приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы условно. Сейчас у безработного автоинспектора на иждивении трое детей и беременная супруга Елена. Офицер, который старался честно служить, думает лишь о том, где взять два миллиона рублей присужденного штрафа и обратят ли на его дело пристальное внимание в кассационной инстанции в Верховном суде Республики Алтай.

Денис Новожилов, Сергей Охмаренок, Дмитрий Толостоухов,

«Вести. Дежурная часть»

Комментарий по этому материалу дал известный клановед Республики Алтай Апшыйак Коркоков:

Схлестнулись два сильных клана. Клан прокуроров и «следаков» Мунатовых против клана гаишников Чирцовых. Прокурор Никита Мунатов – сын бывшего заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай. Отец Никиты Мунатова лишился своей должности после скандала с маньяком-следователем Александром Сатлаевым, сейчас занимает должность заместителя министра труда и социального развития в правительстве Республики Алтай. Мать Никиты Мунатова – сотрудница МРЭО ГИБДД республики. Дядя Никиты Мунатова Евгений Мунатов занимает пост заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений в правительстве Республики Алтай.

Клан гаишников был не менее силен, но из-за коррупционного скандала в последнее время ослаб. Александр Чирцов - тесть взяточника-инспектора ГИБДД Дениса Шантяпина проработал на этой должности почти 20 лет. Время его правления кланом гаишников было отмечено многочисленными фактами коррупции: торговля водительскими удостоверениями, взяточничество, но все как-то проносилось мимо Чирцова. Однако возбуждение уголовного дела на зятя-взяточника подкосило и его – перед арестом Шантяпина тестю пришлось уйти в отставку, теперь он занимает должность директора Центра искусств в Министерстве культуры Республики Алтай. Брат Дениса Шантяпина также был устроен Чирцовым в клан – работает инспектором ГИБДД. Шурин взяточника Шантяпина – Роман Чирцов, занимает должность начальника Отделения внутренних дел по Онгудайскому району. Супруга взяточника Шантяпина является сотрудницей в самом жирном месте работы в Республике Алтай – Национальном банке по Республике Алтай Центробанка России.

Приговор взяточнику подкосил клан гаишников очень сильно, в припадке ярости от потери своих позиций в клановой иерархии Республики Алтай они решились на крайний шаг – прибегли к помощи внешней силы, как они полагают. Но реалии современной России таковы, что этим самым положение Шантяпина и клана, к которому он принадлежит, может только ухудшиться, но в то же время серьезно пострадает и репутация клана-обидчика.