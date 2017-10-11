«СЕВЕРЯНЕ» ЖДУТ ПОМОЩИ. Открытое письмо президенту РФ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращается к Вам группа «северян» - это граждане, которые приехали в Республику Алтай после нескольких десятков лет трудовой деятельности в экстремальных суровых условиях Крайнего Севера и районов приравненных к ним. Согласно №131-ФЗ от 25.07.1998 г., мы относились к категории выехавших не ранее 01.01.1992г.

Законом гарантировано нам получение социальной помощи на приобретение жилья на новом месте. Доверившись государству, оставив свое жилье на Севере (единственное, что осталось от заработанного на Севере после реформ 1992 года), около двух десятков лет назад решились переехать на постоянное место жительство в Республику Алтай. Надеясь получить помощь на жилье, стояли на учете в администрации как выехавшие, отвечая всем условиям, предусмотренным законом №131-ФЗ.

В 2008 году государство выполнило обещание - средства на именные сертификаты на 2008 -2010годы в Республике Алтай были выделены- суммой в 150 млн рублей, и мы должны были получить средства (что подтверждается заявлениями-рапортами в наших учетных делах). Но до сих пор обратившимся к Вам участникам подпрограммы " Жилище", прожившим на новом месте десяток лет, помощь так и не дошла. Вместо получения выделенных средств, после выдачи сертификатов 30.04.2008 года, все обратившиеся к Вам сняты с учета - лицами, отвечающими за выдачу социальной помощи без всяких на то оснований. С 2008 года до настоящего времени приходится и дальше проживать фактически без крыши над головой, при этом терпеть беспредел и издевательства со стороны чиновников и правоохранительных органов.

Чтобы скрыть преступление, совершаются другие противозаконные деяния - нас относят к другой категории, придумывают фальсифицированные документы для подачи в суд, чтобы затем прикрываться не законными решениями судов! В 2010 году прокуратурой Республики Алтай проводилась проверка, где главный прокурор Мылицын Н.В. при ответе на наше обращение на личном приеме подтвердил грубые нарушения, что действительно средства получили лица, которые никогда не проживали на Севере, более того - средства были направлены (что подтвердилось банковскими документами Сбербанка) не только на приобретение жилья, но и на покупку машин. По неизвестным для нас причинам на этом вся проверка резко завершилась.

До настоящего времени от всех правоохранительных органов получаем только отписки, при этом грозят прекратить делать и это, считая нас неадекватными, не понимающими, что другого в этом субъекте ждать не надо!... Для них мы просто не существуем.

Поэтому обратились к Вам как в последнюю инстанцию. В администрации Президента в настоящее время находятся все документы, подтверждающие изложенные факты хищения федеральных средств. Просим оказать реальную помощь, учитывая продолжительный период неоднократных обращений, в том числе и в Ваш адрес Просим разобраться на месте, не отправлять в другие инстанции, тем более в Республику Алтай.

С уважением, группа «северян»: Попова В. А., Меркурьева О. А., Денисов С. М., Артемова Н. А., Данилюк Н. Е.

11 октября 2017г