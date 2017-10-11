Сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали более 22 тысяч пачек сигарет, выявляя нарушение антитабачного закона

Одним из направлений деятельности управления Роспотребнадзора по Республике Алтай является контроль за реализацией табачной продукции и соблюдением антитабачного законодательства. За девять месяцев 2017 года в рамках контроля за соблюдением норм Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» проведено 32 проверки объектов реализующих табачную продукцию, 53 рейдовых мероприятия совместно с МВД.

В ходе проведения проверок проинспектировано 22 200 пачек табачной продукции, говорится на сайте ведомства.

Выявлено шесть нарушений при реализации табачной продукции (реализация табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений, реализация табачной продукции с выкладкой и демонстрацией), пять случаев отсутствия знаков о запрете курения на входе в здания и на территорию, где курение запрещено, три случая неосуществления контроля за соблюдением норм ФЗ № 15-ФЗ на территории образовательных и медицинских учреждений. 65 граждан привлечены к ответственности за курение на территории, где курение запрещено. Всего к административной ответственности привлечено восемь юридических лиц на сумму 180 000 руб., четыре должностных лица на сумму 35 000 руб., 67 граждан на сумму 37 500 руб., вынесено пять предостережений.

Меры по снижению распространения табакокурения признаны по критериям стоимости и эффективности наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности жизни.

Согласно требованиям Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не допускается розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве менее чем или более чем двадцать штук в единице потребительской упаковки (пачке), розничная торговля сигаретами и папиросами поштучно, табачными изделиями без потребительской тары, табачными изделиями, упакованными в одну потребительскую тару с товарами, не являющимися табачными изделиями».

Допускается курение табака:

в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции.

Места, запрещенные для курения:

на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;

на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;

в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;

в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;

в помещениях социальных служб;

в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;

на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;

в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;

на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;

на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;

на автозаправочных станциях.

Призываем всех жителей и гостей Республики Алтай к соблюдений требований антитабачного законодательства, отказу от вредных привычек и к ведению здорового образа жизни!