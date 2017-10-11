Рафтеры ГАГУ одержали победу на Чемпионате и Первенстве мира по рафтингу

Студенты ГАГУ в составе двух команд приняли участие в Чемпионате и Первенстве мира по рафтингу. Состязания проходили с 3 по 9 октября в японском городе Миёси, пишет сайт правительства РА.

Представители ГАГУ вошли в две команды: мужчины – основная группа и юниоры до 23 лет. По итогам соревнований юниорская команда стала безоговорочным победителем общего зачета, обойдя сильнейшие команды Новой Зеландии, Аргентины, Чехии, Японии.

Всего за награды первенства боролись представители 10 государств. Ребята из российской сборной стали победителями в дисциплинах: спринт, слалом, длинная гонка, в параллельном спринте заняли третье место.

По итогам соревнований в основной группе, где самая высокая конкуренция (17 сборных команд), они выступили менее успешно. В общем зачете сборная стала лишь седьмой. В отдельных дисциплинах: спринт – девятое место, параллельный спринт – девятое место, слалом – десятое место, длинная гонка – седьмое место, сообщает пресс-служба вуза.

В основной состав сборных команд России вошли Дмитрий Акчин, Андрей Ковязин, Андрей Андронов, Айас Тебеков, Кирилл Талпа, Павел Кудрявцев.

Молодежный состав до 23 лет: Илья Соколов, Евгений Свиридов, Адар Альдашев, Михаил Кочев, Дмитрий Тищенко, Андрей Дегтярев.

Тренеры: Александр Свиридов, Сергей Калугин, Сергей Милехин, Николай Козлов, Сергей Вожаков, Леонид Меновщиков.