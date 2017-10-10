«Земля Балкан открылась ей»

В Республику Алтай часто приезжают иностранцы – нас уже не удивишь автомобилями с непонятными номерами или незнакомо звучащей речью. Кто-то едет посмотреть природу, кто-то – приобщиться к тому или иному духовному учению, а кто-то имеет тут знакомых. Автор этих строк на исходе лета встретился с гостьей из Словении - Вася Видис приехала из города Радоливца, она имеет небольшой бизнес в сфере услуг и сервиса (отель, кафетерий), который расположен в ее историческом замке постройки 1634 года. Также она руководитель духовного центра «Святая гора Триглав», который занимается возрождением традиций, обрядов и национальной культуры словенского народа. Кроме того, она фитотерапевт, составляет и продает экологически чистый продукт — травяные чаи. По образованию Вася педагог, более 20 лет проработала в сфере образования, ее семья – муж, две дочери и три внука.

Многие гости Алтая после визита в нашу республику говорят, что Алтай их не отпускает – притягивает и зовет приехать сюда вновь. Вася не стала исключением – она уже не впервые здесь, и интересен повод, почему она решила посетить эту землю снова…

- Вася, скажите, пожалуйста, какими судьбами вы попали к нам на Алтай?

- Три года назад я в качестве туриста приехала на Алтай. В программе двухнедельного отдыха были конные экскурсии, экскурсии до горы Белуха... Меня тянуло сюда. До этого я еще раз была по этому же маршруту. Было очень интересно побывать у этой горы. Нам рекламировали ее как святую гору, которая обладает мощной энергией. Кроме того, интересно было посмотреть, как у вас тут функционирует и устроен турбизнес. Все интересовались Белухой, Алтаем, обычаями, сакральными знаниями и местами, и гид нам рассказывал об этом. Но было заметно, что человек не очень много знает об этом, а хотелось еще информации. А потом случилось так, что человек из нашей группы туристов дал мне почитать книгу Зинаиды Тырысовой «Генофонд Алтая – Алтай Jан». И когда я прочитала эту книгу, я поняла – вот это то, что я искала. Именно эти знания искала я, именно эти знания искали и другие люди, что впоследствии и подтвердилось.

- Что же зацепило вас в книге Зинаиды Танышевны?

- Я знала, что задолго до принятия христианства существовал праздник Рождества, Cristmas, – наши предки его признавали как праздник Матери-Солнца. Его праздновали в конце декабря, приблизительно 25 числа. Потом христианство, переняв наши традиции, провозгласило Рождество 25-го числа. Потом праздник Солнце-Матери исчез, осталось Рождество, но почему праздник отмечали именно в это день? Прочитала я книгу — и стало понятно, что это природный праздник. Увеличения светового дня после самых коротких дней и есть начало нового года. Это, можно сказать, один из факторов, который разбудил интерес к персоне автора книги. И в 2014 году мы пригласили госпожу Зинаиду к нам в Словению с лекциями, так как то, что она говорила, ее знания отражали основу наших народных знаний. Она читала в разных аудиториях - в Люблянском медицинском университете, где были представители стран всего Евросоюза, в Хорватии, в католической церкви...

- В католической церкви Зинаида Танышевна читала лекции?

- Да, именно в церкви. Госпожа Тырысова в своей книге, на лекциях, интервью государственному ТВ Словении и коммерческому ТВ-каналу на английском языке и множеству СМИ (газеты, журналы) утверждает, что каждый человек имеет право на свободу вероисповедания, внутренний мир человека неприкосновенен. Право выбора веры должно защищаться законами государства, где человек проживает. Но наряду с этим каждый человек, независимо от вероисповедания, должен беречь ту землю, где он живет. А для этого ему необходимо знать особенности своей земли, духовно-экологическое просвещение должно быть в приоритете любого государства. Такой подход нам понравился. Поэтому и представители католической церкви его приемлют и с уважением предоставляли аудиторию. С ней познакомились многие священнослужители католической веры, да и не только они, были деятели науки, культуры, политики.

Далее, в книге сказано, что Алтай — сердце матери Земли, ключевая точка, от которой переселялись народы мира. От Алтая до Балкан была единая алтайская цивилизация с единой идеологией, государственным устройством. Балканы, по этой книге — это печень матери Земли. Этимология слова «Балкан» на алтайском языке означает «бала» - ребенок, «кан» - это кровь. Водные границы печени матери Земли – на востоке река Дунай, которая впадает в Черное море, на западе река Сочи, которая впадает в Адриатическое море. Печень является нежным органом и выполняет самую жизненно важную функцию – это переработка крови и снабжение ею всего организма. Если заболевает печень, то весь организм заражается нечистой кровью. Вода – реки, озера, родники – это кровь матери Земли. Поэтому на Балканах очень много наземных и подземных вод, которые выполняют очистительную функцию. Неслучайно ведь и то, что два незначительных конфликта на Балканах в прошлом, ХХ веке привели к двум мировым войнам. Чтоб сохранить мир на земле, мы, жители Балкан, должны знать особенности своей земли.

Интересно то, что госпожа Зинаида в словенской книге «Вслед за Солнцем матерью – Умай эне» обратилась к нам к словенцам не «словены», как было бы нам привычно, а «савины». Это было непривычно и необычно. После прочтения книги, в поисках подтверждения информации, я нашла много старой литературы. Наш ученый, историк, драматург Антон Томаш Линхард — его именем названа школа, улица, есть его музей — написал книгу по истории Словении. Я и раньше ее читала, но не обращала внимания на какие-то вещи. Но сейчас в книге Линхарда я нашла подтверждение, где он написал, что в старину словены именовались савинами.

- То есть, в словенской книге Зинаида Танышевна написала уже про вас, про Балканы?

- Вы наверняка знаете, что госпожа Зинаида обладает даром провидения. Этому мы сами убедились на практике. Земля Балкан ей открылась. Она поведала нам святые точки нашей земли: святая гора Триглав на территории Словении; святая гора Троглав (на границе между Хорватией и Боснии); святая гора Триглав, которая связана с семью озерами (Болгария); святая гора Пегас (Греция, остров Родос). Это ключевые святые горы Балкан.

- А есть ли какие-либо подтверждения, что эти горы, как вы говорите, святые, что они издревле почитались живущими там людьми?

- Конечно, есть, и мы постоянно находим эти подтверждения: о святой горе Триглав наши словенские поэты слагали стихи, поэмы, где восхваляли ее. Но со временем, вероятно, вследствие определенной политики, эти знания стали забываться.

Госпожа Зинаида рассказала про святую пещеру Триглавца и описала обряд, который проводили наши предки. Будучи первый раз на нашей земле, она все это поведала в деталях, как будто читала раскрытую книгу о нашей земле. Но мы- то благодаря своим предкам знаем, каково значение данной пещеры и какие обряды там проводились в весеннюю и осеннюю пору… Все совпало, скажу даже, что мы получили дополнительные знания, которые частично были утеряны.

Святые горы, святые места требуют защиты — об этом стали писать в наших газетах, люди стали активнее приходить к нам в духовный центр... Янос Бижик, бывший директор

Триглавского государственного национального парка, в настоящее время на основе многих исторических данных выдвинул идею о придании горе Триглав статуса священной горы. Для этого он предлагает принять закон, который запретил бы восхождение на нее. Вот в этой газете он об этом пишет. (Вася показывает газету «Триглавский национальный парк», 2017 года). И примеров, подтверждающих, что определенные места, горы люди соотносили с чем-то сакральным, много. Такие же подтверждения есть и у других народов Балкан. Например, было интересно про святую гору Пегас. Госпожа Зинаида нам разъяснила значение Пегаса и острова Родос. Это место, где стоял древний Колосс Родосский, не сохранившийся после землетрясения. Он был высотой около 36 метров, а поставлен был между 292 и 280 годами до нашей эры. Эне ыйык рассказала, что Родос – это остров Солнце-Матери, там есть семь родников, они соединяются, вытекая из святой горы, и очищают от семи грехов предков, прокладывая чистую дорогу семи будущим поколениям. Там есть сквозная пещера в 150 метров. В старину люди со всего света совершали туда паломничество. Колосс поставили как маяк для паломников, так как в Эгейском и Средиземном морях есть огромное количество островов. Сама мать Земля предопределила это место человеку. Подтверждение позже мы нашли – по греческой мифологии, остров Родос – это земля бога Солнца Гелиоса. Кроме этого, в музее Родоса нашли старинную картину-фреску, где изображены очень много паломников разного цвета кожи, одежды, возраста, которые пришли помолиться этой святой горе. В самой греческой мифологии, в истории Родоса описаны эти семь родников как источники, очищающие тело и душу людей от грехов. Пещера описана как символ перерождения. Значение слова «Пегас» госпожа Зинаида объяснила так - по-алтайски «пе (бее)» - это кобыла, а «кас» - гусь. Понятно теперь, почему Пегас ассоциируется с крылатым конем. Много-много подтверждений, складывающихся в определенную картину, приоткрывающие завесу тайны… и они еще будут, так как мы получили огромную информацию о нашей земле.

- В книге, кроме прочего, говорится, что раньше Алтая до Балкан была единая алтайская цивилизация. Утверждение довольно смелое. Это чем-то доказуемо?

- Да. Прежде всего - это старинная архитектура. Недалеко от Любляны, столицы Словении, расположено плато Велика Планина, там у нас есть Камник – музей под открытым небом, старинный городок – первое жилище словен, и там целая деревня аилов, которые точная копия алтайских аилов. Внутри устроены и обставлены точно так же, как алтайские жилища: очаг, мужская и женская сторона, дверь в аил с восхода и так далее.

Следующее – это традиционное мировоззрение. У нас есть этнолог, биолог Павел Медвежик, ему 84 года. Он порядка 50 лет по крупицам собирал информацию о традициях, жизни предков и издал книгу — толстую, в 600 страниц. По его данным, у нашего народа также были свои ведуны, которые проводили обряды, и он нашел этих людей, но они не сразу и не до конца открылись ему. Его приняли за обычного ученого, который, может быть, каких-то глубинных вещей не поймет, будучи светским человеком. К тому же, не способствовало доверию и то, что святые места у нас разрушались людьми. Но, тем не менее, он собрал колоссальный этнографический материал. Павел Медвежик пишет, что последний ведун сказал ему о сроках издания его книги — летом 2008 года обернется Луна, будет знамение с востока, откроются врата древних знаний. Начнется возрождение, тогда книгу господину Медвежику можно будет выпустить в мир. Тот ведун заставил Медвежика поклясться пожатием руки, что он исполнит обещание. И господин Медвежик ждал 50 лет, собирая и накапливая информацию. И интересно, что в этот же год вышла первая книга Зинаиды Тырысовой у вас, на Алтае — сначала ее, а затем Павла Медвежика. То есть, наш ведун уже тогда знал, что будет знамение с востока, и что после этого можно будет издавать книгу о староверцах наших. Господин Медвежик сказал, что староверы говорили ему о прародине, которая находится на Исходе (восток).

Павел Медвежик изъявил желание встретиться с госпожой Зинаидой. Они много говорили, обсуждали его и ее книги, смотрели параллели и точки соприкосновения. Пришли к выводу, что у алтайцев и словен одна традиционная мировоззренческая основа. Это почитание святых гор, Солнца, Луны, домашнего очага, предков, использование можжевельника при обрядах, руководство в жизни солнечным и лунным календарями и многое другое. Но книга госпожи Тырысовой ценна всесторонним охватом законов Природы и традиционной практикой использования их в жизни человека. Практически пошагово прописаны все традиции, обряды, что очень ценно, поскольку у нас этого нигде нет в таком обработанном виде — передавалась информация просто из уст в уста. Я несколько раз перечитала ее книгу. Она много рассказала нам о наших святых горах, реках, родниках, научила нас почитать свою землю, предков. Пробудила в нас интерес и уважение к традициям, знаниям о них, практически, у нас началась новая жизнь...

В последние пять лет в Словении, как я знаю, и других европейских странах, люди стали покупать монгольские войлочные юрты и ставить их у себя в саду. Это можно объяснить, я считаю, только зовом крови. Алтайские аилы похожи на наши древние жилища, люди поняли, что там очень хорошая, чистая энергетика.

Также важное значение для нас имеет объяснение названий местностей, этимология. Например, святая гора Триглав расположена в современной Словении, на Альпах. Значение слова Альпы мы не знаем. Госпожа Зинаида объяснила нам этимологию этого слова, опираясь на алтайский язык - «Алып - богатырь». Да, действительно, белоснежные вершины богатыря Альп стоят на северо-западной страже Балкан. В Хорватии, когда были в королевском замке старинного города Книн (первого королевства на территории Балкан), она объяснила, что столицу построили здесь с учетом особенностей земли, которая представляла пуповину – Кин (на алтайском). Сказала, что есть гора Кин, от которой вытекают две реки. Мы были удивлены, но буквально через несколько минут проехали две реки - малая Пупковина и Большая Пупковина. Кин по-хорватски – пуповина. У нас у многих людей появилось желание изучать алтайский язык. Хотим знать язык Алтая – нашей прародины, познав его, мы сможем познать свою землю.

Интересно было то, что госпожа Зинаида Тырысова в свою пятую поездку лекцию читала на словенском языке, без переводчика. Когда мы спросили, как за такой короткий срок она смогла быстро выучить словенский язык, она сказала, что наш язык похож на старорусский язык. Русский язык она считает своим вторым родным языком, потому для нее было легко выучить и наш язык. Привела много примеров схожести словенского и русского языков - мы говорим мати (мать), отче (отец), хища (жилище), огнище (огонь), лепо (красиво)... То есть, корневая система одна. Также приводила примеры схожести традиционной русской одежды и нашей, национальных кухонь, старинного уклада жизни.

Книга госпожи Зинаиды Тырысовой ценна еще и знаниями в области этнопедагогики, мы ждем, когда это все выйдет в форме учебника, чтобы принять эту программу и начать внедрять в наших школах. Рады, что она в скором времени защитит ученую степень в педагогике. Я знаю, что она готовит диссертацию по этнопедагогике. Желаем ей удачи и ждем ее книги как учебное пособие для школ. Насколько мне известно, у вас тоже говорят о необходимости такой учебной литературы... Желаем перевода ее двух книг с алтайского языка на русский язык, с последующим переводом на наш язык. Кстати, мы искали и просили госпожу Зинаиду найти алтайско-английский словарь, но оказалось, он вообще не издавался.

- Кто перевел книгу Зинаиды Танышевны на словенский язык?

- Ее перевела Тяша Плавшич Класинц (Tjaša Pavšič Klasinc), русист и этнолог, она ходила с нами на лекции, очень прониклась этой всей информацией, что услышала. Она училась на философском факультете Люблянского университета, на отделении русистики и на отделении этнологии и культурной антропологии. Работает переводчиком и преподавателем русского языка как иностранного в школе русского языка "Bartus" и в гимназии города Идрия. Книгу переводила два года. Хорваты, сербы тоже хотят переводить. Но госпожа Зинаида сказала, что с учетом опыта выхода и распространения словенской книги даст разрешение им для перевода. Два американских издания заинтересовались изданием ее книг. Она мне говорила, что есть заявка от монгол и турков. Казахстан сделал заявку на перевод книги про воспитание и обучение мужчин с алтайского на русский язык. Третий год эта книга переводится у вас на Алтае. Но эти вопросы она сама решает.

- Спасибо, Вася, за беседу, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы еще к нам приедете?

- Вам спасибо за радужную беседу. Да, я планирую приехать в следующем году. У нас очень много людей хотят приехать на Алтай, поклониться святым горам. Они обращаются ко мне. Но госпожа Зинаида объяснила мне, что у вас нет закона о святых горах, нет официально обозначенных святых гор. Потому наши желания не очень-то реализуемы. Действительно, когда я была раньше два раза у Белухи (Уч Сумер), то видела груду мусора, и никакого ограничения, запрета в передвижении не было. Толпа шла туда, куда хочет, каких-то урн, мест для мусора я тоже не заметила. Те люди, которые приезжают к вам по турпутевке, часто не могут удовлетворить свой спрос. Не должно быть так. Мы уважаем и почитаем знания Алтая, закон Алтая - Алтай Jан. Я верю, что найдутся люди, которые поддержат закон о святых горах. В знак благодарности мы, савины, подарили Зинаиде Танышевне семейную турпутевку на 4 человека в Грецию. Ведь она для нас совершила колоссальный, практически невозможный шаг, это огромный труд. Желаю всем мира, любви, дружбы, взаимосотрудничества.

Р.S. 6 сентября работники Сугашской средней школы, где Зинаида Тырысова работала директором, совместно с жителями села провели презентацию ее словенской и остальных четырех книг.



Записала Инна Жулаева