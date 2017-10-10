В выходные трехлетний пешеход попал под колеса авто

7 октября 2017 года, в 10:50 часов в селе Майма, в районе дома № 10 по ул. Березовая роща, 62-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем ИЖ 27175037, при движении задним ходом не убедился в безопасности данного маневра и допустил наезд на пешехода – трехлетнего местного жителя. Мальчик находился на обочине дороги в сопровождении взрослого. В результате происшествия ребенок с полученными ушибами был доставлен в Республиканскую детскую больницу, госпитализация ему не потребовалась, сообщает сайт МВД по РА.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на основании ч. 1 п. 2 ст. 24.5 КоАП РФ.

В тот же день около 21:15 часов в г. Горно-Алтайске, в районе дома № 17, ул. П. Кучияк, 37-летняя горожанка, управляя автомобилем Honda Fit, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автобусом Паз-32050R, под управлением 48-летнего жителя с. Майма. В результате происшествия водитель автомобиля Honda с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, где у нее взят анализ крови на наличие алкоголя. Тестирование водителя автобуса на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

За прошедший период на территории Республики Алтай выявлено 2748 нарушений ПДД, в том числе 1889 комплексами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме.