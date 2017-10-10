Минздрав насчитал в Республике Алтай 1170 детей с психическими расстройствами

Врачи утверждают, что психическое состояние является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. По данным ВОЗ, 450 млн людей в мире имеют заболевания, связанные с нарушениями психики. Ежегодно периоды депрессии переживают более 150 млн человек в мире. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками заболеваний чаще всего становятся являются стрессы и другие факторы.

По данным сайта Миздрава РА, увеличивается число плановых госпитализаций пациентов из районов, в связи с укомплектованием районных больниц врачами психиатрами и совершенствованием их взаимодействия с психиатрической больницей. В Республиканской психиатрической больнице работает комиссия врачей-психиатров, куда направляются пациенты, в том числе, и из районов республики. На сегодняшний день в Республике Алтай у врачей-психиатров наблюдаются около 4,5 тысяч пациентов, из них на диспансерном наблюдении состоят – 2535 человек. Насчитывается 1170 детей в возрасте до 18 лет с психическими расстройствами.

Для усиления борьбы с психическими заболеваниями 10 лет назад, в 2007 году, в Республике Алтай была открыта Республиканская психиатрическая больница. Она была создана на базе Горно-Алтайского республиканского наркологического диспансера с присоединением к нему психиатрического отделения ГУЗ «Горно-Алтайская республиканская больница». Организатором и первым главным врачом Психиатрической больницы стала врач-психиатр, психиатр-нарколог высшей категории, к.м.н. Ирина Дмитриевна Санашева.

В настоящее время при больнице работает единственный в регионе психиатрический стационар. В составе больницы действует три психиатрических отделения: психиатрическое, психоневрологическое и детское психиатрическое. В больнице имеется 111 психиатрических коек для круглосуточного пребывания больных и девять для дневного пребывания.

Только в 2016 году в стационаре пролечилось более 1000 пациентов с психическими расстройствами.

Сейчас психиатрические кабинеты амбулаторного приёма работают по всех муниципальных образованиях республики. Врачи-психиатры имеют сертификаты специалиста, большинство дополнительно прошли обучение по детской психиатрии.

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health), с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

В Уставе ВОЗ говорится: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». Важным следствием этого определения является то, что психическое здоровье – это не только отсутствие психических расстройств и форм инвалидности.

При этом необходимо помнить, что не только своевременное лечение, но и толерантное отношение населения, а вместе с тем и любовь близких могут помочь людям, имеющим проблемы с психическим здоровьем, справиться со своим недугом.

Этот День также является Международным профессиональным праздником врачей-психиатров. В День психиатра мы поздравлениям всех врачей-психиатров с праздником и желаем им крепкого здоровья, успехов в работе, семейного счастья и долгих лет жизни!

КАК СОХРАНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ:

1. ПОДДЕРЖИВАЙ СВЯЗИ

Теплые отношения с семьей, друзьями, коллегами и соседями обогатит нашу жизнь и даст ощущение поддержки извне.

2. БУДЬ АКТИВНЫМ

Занятия спортом, активное хобби (садоводство, танцы) и просто ежедневная прогулка в ближайшем сквере улучшит настроение и поможет поддержать физическую форму.

3. НЕ ТЕРЯЙ ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ

Замечая красоту каждого мгновения жизни, глядя на жизнь под необычным углом, мы помогаем себе понять, что же для нас на самом деле важно.

4. ПОЗНАВАЙ

Научившись чему-то новому - чинить велосипед, играть на гитаре, печь пироги -мы обретаем уверенность в собственных силах.

5. ДАРИ

Помогая друзьям и совсем незнакомым людям, мы получаем от них ответный заряд благодарности.

6. БУДЬ САМИМ СОБОЙ

Разрушение психики начинается с запретов - внутренних или внешних: будь самим собой.