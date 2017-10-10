По мнению ученых Катунь самая прозрачная река Сибири

Радиофизики Томского госуниверситета изучили диэлектрические свойства воды в реках Сибири и Алтая и выяснили, что наименьшее количество примесей присутствует в Катуни, а наибольшее – в Оби рядом с селом Чажемто, и это связано с близостью минеральных источников.

«Проблема экологического состояния природных водных источников становится все более актуальной. Это вызвано потребностями людей в пресной воде и растущим числом технологических катастроф, а также несанкционированными сбросами отходов в сточные воды. Сегодня это отслеживается «вручную» в местах с удобным доступом, например, вблизи дорог и населенных пунктов», – приводит сайт правительства РА слова доцента РФФ Татьяны Кочетковой.

Сотрудники лаборатории терагерцовых иследований сконструировали датчики, с помощью которых исследовали удельную электропроводность на частоте 1 кГц, а также диэлектрическую проницаемость воды в реках в диапазоне 100 МГц – 40 ГГц. Этот диапазон наиболее чувствителен к изменениям состава и структуры воды и водных растворов.

Радиофизики взяли пробы из двадцати рек в разных местах их течений: это Томь, Обь, Катунь, Бия, Малая Черная, Бровка, Разбойная и другие. Все измерения проводились при температуре 10 и 23 градуса Цельсия.

«Ученые выяснили, что наименьшая электропроводность у Катуни (0,122 мСм/м), а значит в ней меньше всего проводящих примесей. Также достаточно чистыми в этом смысле являются реки Бия (Бийск), Томь в районе Томска и Обь в районе Барнаула», – сказано в сообщении.

Больше всего примесей оказалось в Оби рядом с селом Чажемто (2,495 мСм/м), это связано с близостью минеральных источников. Значительное количество примесей также присутствует в реках Разбойной (2,053 мСм/м) и Аба (1,242 мСм/м).

«Мы не оцениваем качество примесей, при изучении электрофизических свойств воды можно только сказать, есть они или нет и в каком количестве. При помощи нашего метода можно дистанционно и на большом расстоянии оценивать качество воды. Если примесей слишком много, то экологам следует обратить внимание на реку», – уточнила она.

Ученые поясняют, что метод радиофизиков также подходит для мониторинга изменения климата: недавние исследования показали, что удельная проводимость воды, образовавшаяся в результате таяния и осаждения льда (дождь, снег и другие) в высоких широтах, отличается от воды в результате таяния вечной мерзлоты.