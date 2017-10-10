Суд удовлетворил иск о банкротстве Дениса Хачатуряна. Что с его бизнесом?

Арбитраж признал обоснованным требование "Алтайэнергосбыта" о признании предпринимателя Дениса Хачатуряна банкротом и ввел реструктуризацию его долгов. Решение по делу о банкротстве "Новоалтайского завода ЖБИ", которое он возглавляет, еще не принято, а компания "Кокс-тревэл", директором которого он тоже является, уже банкрот. Сам предприниматель сейчас пытается вернуть другой своей фирме объекты рекреации и участки, расположенные в Чемальском районе, — предположительно речь идет о борьбе за базу отдыха "Ареда 1".

Денис Хачатурян зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. "Алтайэнергосбыт" еще в июне подал заявление о признании его банкротом. Согласно картотеке суда, Хачатурян должен энергосбытовой компании более 4,6 млн рублей. 4 октября арбитраж признал требования обоснованными и ввел реструктуризацию его долгов.

Вообще, банкротство ИП проходит по правилам банкротства гражданина (хотя и с особенностями). С момента признания ИП банкротом он утрачивает статус индивидуального предпринимателя. Но Денис Хачатурян по факту банкротом еще не стал: реструктуризация — "оздоровительная" процедура, которая позволяет рассчитаться с кредиторами максимум за три года без объявления себя банкротом.

Правда, в алтайском арбитраже случаев успешной реструктуризации еще не было. В делах о банкротстве она вводится, когда у гражданина есть доход. Но, как правило, человека рано из поздно все же признают банкротом и начинают распродажу его имущества. Как ранее объяснял арбитражный управляющий Аркадий Мишанов, срок три года — слишком маленький для погашения долгов в рассрочку.

Наследник бизнеса

Между тем, у Дениса Хачатуряна эта реабилитационная процедура могла бы пройти успешно — ведь он владелец довольно большого количества действующих компаний, перешедших к нему после скоропостижной смерти в августе 2012 года его отца Сергея Хачатуряна, весьма известного в крае предпринимателя и мецената.

Хачатурян-младший — владелец 100% долей ООО "Новоалтайский завод ЖБИ", созданного после банкротства акционерного общества со сходным названием ("Новоалтайский завод железобетонных изделий им. Иванова").

Кроме того, он гендиректор и совладелец Торгового дома "НЗЖБИ плюс" и зарегистрированных в Республике Алтай фирм "Турэкс", "Ареда-Тревэл", "Алтай-ленд" и "Кокс-тревэл" (последние две фирмы — совместно с Кристиной Гороховой). Адрес прописки "Алтай-ленда" — турбаза "Ареда 1".

Но часть этого бизнеса сейчас не в лучшем состоянии. Арбитраж рассматривает заявление налоговиков о банкротстве "Новоалтайского завода ЖБИ", весной там начали увольнять персонал и приостановили работу. По делу о банкротстве завода суд еще не вынес никакого решения. Зато горноалтайская фирма "Кокс-тревэл" признана банкротом в июле, на этот момент ее долг кредиторам составлял 263 млн рублей.

Дело о мошенничестве

Непросто обстоят дела и с фирмой "Алтай-ленд". Согласно данным картотеки арбитража, имущество этой фирмы было еще в апреле 2014 года продано фирме "Темпо", зарегистрированной за месяц до этого по адресу завода ЖБИ в Новоалтайске. Причем продана, судя по материалам суда, против воли ее совладельцев — Дениса Хачатуряна и Кристины Гороховой. По крайней мере, сейчас они добиваются в арбитраже Республики Алтай признания этих сделок недействительными и возврата имущества "Алтай-Ленду".

В опубликованных материалах нет указания, что фирме "Темпо" по договору купли-продажи перешло право собственности именно на базу отдыха "Ареда 1", которую построил основатель династии Сергей Хачатурян (СМИ писали, что в свое время она принадлежала барнаульской фирме "Кокс-трэвел", впоследствии переименованной в "К-трэвел"). Но источник, близкий к разбирательству, подтвердил, что речь идет о базе "Ареда 1". О ситуации он выразил свое суждение довольно определенно: "У Хачатуряна скоммуниздили все".

По документам, фирма "Темпо" стала владельцем трех земельных участков (площадью 6,9 га, 6 га и 2,5 га) в урочище Ареда на правом берегу реки Куба в Чемальском районе, а также трех корпусов, предназначенных для проживания, котельной, насосной станции, кафе, часовни, домика охранника и сезонного домика. На базе отдыха "Ареда 1" такое имущество имеется, судя по сведениям ее сайта. И расположена она на правом берегу реки Куба.

Представители нового владельца — фирмы "Темпо" — с требованиями Хачатуряна и Гороховой не согласны и утверждают, что сделку оплатили векселями фирмы.

Но в конце сентября дело в арбитраже приостановили. Стороны попросили дождаться завершения разбирательства по уголовному делу в Индустриальном райсуде Барнаула, фигурантом которого является директор фирмы "Темпо" Татьяна Иванова. Она обвиняется в мошенничестве (ст. 154, ч. 4 УК РФ), связанном как раз с переходом этого имущества. В Индустриальный суд материалы поступили в апреле 2017 года, приговор еще не вынесен.

В 2016 году altapress.ru сообщал, что галерея "Кармин", еще одно детище Сергея Хачатуряна, по решению семьи закрылась навсегда. Она существовала только за счет поддержки самого Сергея Грантовича.

Надежда Скалон, Алтапресс