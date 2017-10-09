Депутат Госсобрания РА Виктор Ромашкин поддержал референдум по возврату выборов мэров и глав районов

Предисловие Сергея Михайлова:

Данная статья уже публиковалась в "Листке" в конце сентября минувшего, 2016-го года.

С тех пор кое-что изменилось. О законности референдума написал Комитет Госдумы России по местному самоуправлению, подтвердив, таким образом, позицию к.ю.н Ромашкина (как подвердили её и Иркутский юридический институт и прокуратура Иркутской области). Аналогичные референдумы в настоящее время пытаются запустить более 20 регионов России, включая такие крупные, как Московская, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская области, Краснодарский край и другие. С гордостью могу сообщить, что документы для запуска референдумов во всех этих регионах (кроме Иркутской области, где референдум инициирует ЛИЧНО ГУБЕРНАТОР-КОММУНИСТ СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО) были подготовлены в нашей маленькой Республике Алтай - автором этих строк и юристом Павлом Смирновым.

Что касается нашей Республики Алтай, то за этот год региональное отделение Партии народной свободы было тайно ликвидировано местными властями во внесудебном порядке (суд второй инстанции по этому поводу назначен на 12 октября), но, к счастью, тут нам на помощь пришла Мария Фоминична Дёмина и республиканское отделение "Родины", которые подали подготовленные мной документы. И это правильно! Потому что в этой истории нет "красных" и "белых", а есть только интересы избирателей, те, кто их отстаивают, и есть враги избирателей из "Партии жуликов и воров".

На днях в Госсобрании предстоят новые дискуссии по вопросу о референдуме, поэтому мы публикуем эту статью повторно. И надеемся, что кандидат юридических наук, лидер фракции КПРФ в Госсобрании Виктор Ромашкин вновь, как и год назад, будет честно и смело отстаивать наши с Вами интересы.

Как кандидат юридических наук Виктор Ромашкин поддержал законность референдума о возврате выборов мэров и глав

Каверзный вопрос Ромашкина

По вопросу "О проверке соответствия вопроса, предлагаемого инициативной группой для вынесения на референдум Республики Алтай, требованиям федерального и республиканского законодательства о референдумах" выступила председатель Избирательной комиссии Республики Алтай Ирина Дельвер, ранее носившая фамилию Каранина. Она отметила, что ходатайство от инициативной группы вносится восьмой раз (27 июня 2016 года), Избирком проверил соответствие закону №67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также Конституции РА. Заседание прошло 11 июля, документы полностью соответствуют всем законам. Напомним, инициативная группа Партии народной свободы инициирует референдум о возвращении прямых выборов мэра города и глав районов.

Далее выступила начальник ГПУ Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай Ольга Попова. Дословно, она сказала следующее:

"Уважаемые депутаты, мы неоднократно уже рассматривали данный вопрос и на заседаниях комитетов, и на сессиях парламента РА. Особо ситуация не поменялась - речь идет о том, что все вносимые вопросы не соответствуют требованиям федерального законодательства, в силу чего не могут быть вынесены на референдум. Во-первых, вопрос, который предлагается к вынесению на референдум, уже урегулирован федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.

В случае принятия данного вопроса и вынесения его на референдум возникает правовая неопределенность в вопросе о том, какой законодательный акт будет действовать на территории РА. Это второе обоснование, по которому мы не можем признать в соответствии с действующим законодательством вопрос, который предлагается к вынесению на референдум. В частности, на сегодня на территории Республики Алтай действует закон республики, который называется "О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай", не так давно мы вносили в него соответствующие изменения, корректируя вопросы формирования органов местного самоуправления и сельских поселений,. В данный закон вопросом, предлагаемым на референдум, предлагается внести изменения и исключить из этого закона вопросы формирования органов местного самоуправления районов и городского округа. Но детальное рассмотрение данного закона в случае, если мы вписываем эти изменения в действующий закон РА, не позволяют нам сегодня сказать о том, что законодательство в полной мере будет урегулировано. Почему? Во-первых, действующий закон называется "О порядке формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай", то есть, этим законом предлагается регулировать все вопросы органов МСУ, так скажем, вносимым вопросом на референдум предлагается внести изменения в действующий закона РА, которые не полностью будут отражать предмет своего правового регулирования. То есть, с одной стороны, его наименование и преамбула будут проводить регулирование всех вопросов о формировании органов МСУ, но в случае, если референдум примет решение о том вопросе, который предлагается, возникнут определенные вопросы, какой закон каким образом будет действовать. Поэтому мы сделали вывод о том, что представленный вопрос, предлагаемый к вынесению на референдум, федеральному законодательству не соответствует".

Тут Виктор Ромашкин (напомним, кандидат юридических наук), задал госпоже Поповой каверзный вопрос: "По первому обоснованию. […] Вопросы порядка формирования органов местного самоуправления в РА урегулированы Конституцией Российской Федерации и федеральным законом? Так?"

"Да", - ответила Ольга Попова и попалась в ловушку.

Виктор Ромашкин в ответ заявил: "Тогда зачем же нам свой закон о порядке формирования органов местного самоуправления в Республике Алтай, если они уже урегулированы федеральным законом?"

Попавшаяся в ловушку руководительница ГПУ ответила: "Федеральный закон №131-ФЗ определяет порядок формирования органов местного самоуправления и регулируется законодательством субъекта..."

В.В.Ромашкин: "Совершенно верно. А законодательство субъекта может приниматься как законодательным органом, так и референдумом. Можем мы референдумом принять какой-то закон Республики Алтай?"

О.В.Попова: "На сегодняшний день данный вопрос урегулирован законом субъекта".

В.В.Ромашкин: "Это понятно, что урегулирован, но это не отменяет того, что мы по этой же норме можем принять и другой закон Республики Алтай".

О.В.Попова: "Мы полагаем, что если имеется по этому вопросу закон субъекта, то вопрос урегулирован федеральным законодательством и законодательством субъекта".

Примечание редакции. Специально для Ольги Поповой: 67-ФЗ, статья 15. пункт 2.: Принятие органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть вынесен на референдум, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ, ИСКЛЮЧАЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ.

В.В.Ромашкин: "Ну, ясно..."

"Почему мы отказываем населению в его праве?"

Позицию инициативной группы на заседании озвучил юрист Павел Смирнов (выступить еще и Сергею Михайлову, который присутствовал на заседании, Виктор Хабаров не разрешил, заявив: "Это мы решаем, и нам тут диктовать не надо!"):

Павел Смирнов тут же напомнил Виктору Хабарову: "Вы нас на сессии так разок поддели, что якобы мало нас пришло, да выступать не захотели, а теперь вы нас еще и ограничиваете"

Затем Павел Смирнов заявил: Нам ГПУ Госсобрания говорит, что урегулировано федеральным законом - на самом деле, в данном случае как раз урегулировано законом субъекта. Смотрим часть 2 статьи 15 Федерального закона №67-ФЗ, где четко написано, что принятие органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения референдума по данному вопросу. Поэтому 58-й республиканскийзакон, на который вы ссылаетесь, что якобы все уже урегулировано, не является препятствием для проведения в данном случае референдума.

ГПУ пытается притянуть прецедент, который в данном случае отношения к делу не имеет, поскольку, где вы указывали на определение Верховного суда [прим.ред.: эта ссылка была не в речи Поповой, а в письменном заключении ГПУ], там выносился вопрос о способе избрания губернатора, а здесь выносится на референдум проект закона.

В силу федерального закона вопрос о порядке избрания мэров и глав районов должен быть урегулирован законом субъекта. Закон может быть принят законодательным органом или на референдуме. Наличие действующего закона не является препятствием для его изменения или признания утратившим силу. Утверждение о невозможности принятия такого закона на референдуме можно истолковать как утверждение о невозможности принятия такого закона вообще. Но вы же все законы изменяете в силу необходимости. В данном случае референдум будет являться как раз такой необходимостью, если будет принято такое решение. Ведь никто не оспаривает право законодательного органа принять такой закон, в чем тогда разница? Почему мы отказываем в этом праве населению, тогда как в силу Конституции у нас именно народ является самой основой власти и референдум является одним из способов его волеизъявления, причем одним из самых главных?! Поэтому такой закон может быть принят и на референдуме в том числе.

Про неопределенность - в проекте закона четко указано, что данная статья отменяется, это раз - та, что в проекте закона предусмотрена, про глав муниципальных районов и округов. Более того, хотелось бы отметить, что в силу статьи 73, п.9 67-го федерального закона, если для реализации решения, принятого на референдуме, дополнительно требуется издание закона или иного нормативного правового акта, то государственный орган должен принять такой закон. Таким образом, если вы считаете, что у вас там формулировочка закона пострадает, 58-го закона, то вы просто измените формулировку закона, и все. Никакой правовой неопределенности совершенно не наступает.

- У вас все? Коллеги, вы принципе, по данному вопросу мнение уже сложилось, - начал было говорить Виктор Хабаров, но тут слова попросил Виктор Ромашкин.

"Признать вопрос не отвечающим требованиям - это очень сильно натянуто"

Уважаемые коллеги, уже восемь раз вносится вопрос о референдуме. Вообще, у нас в Конституции РФ от 12 декабря 1993 года написано, что непосредственно выражением воли народа являются свободные выборы и референдум. Кстати, именно эта Конституция и была принята последним в истории Российской Федерации референдумом, за двадцать с лишним лет ни одного референдума в России так и не состоялось, хотя эта норма записана. У нас записано, что у нас могут быть и региональные референдумы, и местные. И в данном случае то, что мы не разрешаем, ищем какие-то закавычки для того, чтобы не провести этот референдум - это уже немножко надоедает и просто мы кое-кому повышаем политический капитал, который, кстати, и на выборах использовался на полную катушку...

На мой личный взгляд, конечно, то, что мы приняли закон и забрали право у населения определять, кто будет главой села или города - неправильно, я это в открытую говорил и голосовал против этого. Но закон принят. Но я, допустим, уверен, что при нашей пассивности населения даже если мы сейчас объявим референдум, то явки необходимого количества избирателей - более 50 процентов - не будет. Уж как мы на выборах в Госдуму собирались и все делали, и то не натянули 50 процентов. А когда есть определенное сопротивление органов власти, на референдум однозначно не соберется более 50 процентов.

Надо согласиться, что если нам Россия говорит, что можно, что этот вопрос регулируется законом субъекта, то можно принимать хоть референдумом, хоть нами! Поэтому говорить, что "а мы уже успели урегулировать, поэтому вы опоздали" - ну, это не очень такая зацепка. Так, первый вопрос о том, что указанные вопросы уже урегулированы Конституцией, и поэтому нельзя, - я считаю не совсем состоятельным.

По второму вопросу - ну, здесь, наверное, можно согласиться. Но тогда я просто представляю, что следующий "вброс" через Избирательную комиссию Республики Алтай будет уже называться "редакция закона о порядке формирования органов местного самоуправления", где напишут ту норму, которую мы написали по главе сельского поселения, что его теперь определяет уставом сам муниципалитет, и второе будет то, что записано здесь... И тогда нам вообще будет крыть нечем.

И вот это - не разрешать, не разрешать... В итоге мы говорим, что любой закон на территории Республики Алтай можем принимать только мы, и никто иной, все остальные будут незаконны, потому что они не урегулированы Конституцией, и на это ссылку делать... А не может Конституция нам полностью всё урегулировать, она нам дает право принимать закон, а мы можем принимать хоть так, хоть так. Поэтому возня вокруг этого - мы просто создаем политический ажиотаж... Признать вопрос, как здесь записано, не отвечающим требованиям - это очень сильно натянуто.

Счёт 1:2:8

Виктор Хабаров поставил вопрос на голосование в формулировке "рекомендовать Государственному собранию признать вопрос, предлагаемый инициативной группой, не отвечающим требованиям федерального и республиканского законов".

Против проголосовал один депутат - Виктор Ромашкин, два депутата воздержались, восемь голосовали за "антиреферендумовское" постановление.

- В соответствии с регламентом мы имеем право рекомендовать или не рекомендовать председателю парламента приглашать авторов данной инициативы на сессию. Я предлагаю отклонить, - сказал Виктор Хабаров.

- Я нынче и не просил нас приглашать, - удивился Сергей Михайлов.

Однако было уже поздно, комитет большинством голосов поддержал предложение своего председателя и рекомендовал не приглашать инициаторов референдума на сессию. На всякий случай.

Инна Жулаева