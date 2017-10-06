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Нешуточные страсти разгорелись вокруг заметки "Глава Кырлыка, судя по всему, попался на традиционном для глав сёл мелком преступлении". Приводим ее полностью:

Сельский депутат из Кырлыка Айдар Кудирмеков со ссылкой на начальника Усть-Коксинского отдела Роспотребнадзора Ю.В.Кыймыштаева сообщил, что глава села Кырлык Валерий Байрышев (которого Айдар Кудирмеков активно критикует уже около года) ухитрился совершить традиционное для глав сёл преступление — оплатил наложенные на него (Байрышева) лично административные штрафы с расчётного счёта возглавляемого им поселения.

Первый штраф по ст.8.2 КоАП за скелетированные трупы различных домашних животных на территории села Байрышеву был выписан 20 июня 2017-го года на сумму в 10 тысяч рублей, второй — 11 августа 2017 года — на сумму в 20 тысяч рублей. 28 августа в Усть-Коксу приехали сотрудники ФСБ и изъяли документы по этому делу из Усть-Коксинского отдела Роспотребнадзора.

Судя по всему, господин Байрышев вскоре обзаведётся ещё одной уголовной судимостью и освободит пост главы Кырлыка. Остаётся вопрос, а почему каким-то главой села занимаются сотрудники ФСБ. Если сведения об изъятии документов именно ФСБ-шниками подтвердятся (Айдар Кудирмеков клянётся, что это правда), то наиболее вероятным будет очень простое объяснение — недоверие. Видимо, были опасения, что документы будут уничтожены.

Роспотребнадзор потребовал разместить в газете опровержение этой статьи:

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Такой разговор состоялся у депутата Кырлыкского сельского поселения Айдара Кудирмекова с санитарным врачом Юрием Кыймыштаевым (аудиозапись имеется в редакции):

Каймыштаев: - Да.

Кудирмеков: - Алле, Юрий Васильевич тякшлар. Кудирмеков Айдар Владимирович беспокоит.

Каймыштаев: - Ага. Узнал, узнал...

Кудирмеков: - Мен, просто со второго номера. Вы знаете, мне хотелось уточнить Юрий Васильевич, Байрышев свои штрафы оплатил в вашу пользу, которые вы выносили постановления?

Каймыштаев: - Первый оплатил, второй нет.

Кудирмеков: - А он как оплачивал? Как физлицо? Вы же его как должностное привлекали...

Каймыштаев: - Но, как должностное. Платежка же через город идет, так что не могу сказать, как он оплачивал.

Кудирмеков: - До меня доходят сведения, что он оплачивал через бюджет Кырылыкского сельского поселения.

Каймыштаев: - Но вот сейчас как раз это... ОСБшники запросили информацию, им скидываем, а они-то, наверное, как-то выясняют это.

Кудирмеков: - Слердын (алт. Ваша) собственная безопасность?.

Каймыштаев: - ФСБ нет, но полиция, МВД занимается...

Кудирмеков::- Я в том плане, что если он оплатил Кырлыктын бюджетенин не сельсоветтен (алт: из бюджета Кырлыкского сельсовета), там 160-я возникает Уголовного Кодекса, растрата не.

Каймыштаев: - Вот они, это, ищут, однако, но и выясняют..Сегодня запросили эти постановления, платёжки, всё им предоставили.

[далее Айдар Кудирмеков просит и ему предоставить те же сведения, что и в МВД. По словам Айдара Кудирмекова, ему была направлена, фактически, отписка - без данных о счёте, с котрого был оплачен штраф]

Таким образом, информация, изложенная в заметке "Глава Кырлыка, судя по всему, попался на традиционном для глав сёл мелком преступлении" несколько искажена. Историей со штрафом занималось (и занимается?), конечно же, МВД, а не ФСБ, в подследственность которой 160-я УК РФ явно не входит - тут Айдар и его собеседник неправильно услышали друг друга, а затем искажение, возникшее из-за этого "глухого телефона", попало в газету. Ещё одно искажение - якобы, выемка документов (фактически - запрос).

Но ответа на вопрос, откуда был оплачен штраф - из бюджета Кырлыкского сельского поселения (что явяляется уголовным преступлением) или же законным образом, у нас так и нет. И, раз уж дошло до требований об опровержении, мы намерены выянить этот вопрос.

С уважением, Сергей Михайлов