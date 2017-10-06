Почти десять тысяч свалок ликвидировано в Горном Алтае

Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Михаил Маргачев провел заседание санитарно-противоэпидемической комиссии в Правительстве региона.

Леонид Щучинов доложил о проводимых мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству на территориях населенных пунктов в республике. Он отметил, что за девять месяцев текущего года ликвидировано 9732 несанкционированные свалки, вывезено 4724,6 тонны отходов, отловлено 2755 бродячих собак. К административной ответственности привлечено 1405 нарушителей, выдано 14191 предписание, рассказывает сайт правительства РА.

Леонид Щучинов отметил эффективную работу по санитарной очистке в Шебалинском и Усть-Коксинском районах.

Он призвал усилить работу муниципалитетов по уборке мусора, вывозке и утилизации твердых бытовых отходов, а также уделить достаточное внимание профилактической работе с населением.

Что касается обеспечения качества и безопасности питьевого водоснабжения, то, по словам и.о. начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РА Галины Логиновой, в регионе эксплуатируются 338 скважин. За прошедший период 2017 года исследовано 3923 проб воды, из них 4,5% не отвечают санитарным нормам по микробиологическим показателям, 5,6% - не соответствуют санитарно-химическим нормам. Отмечено, что в прошлом году значительные работы по улучшению водоисточников были проведены в Шебалинском, Усть-Коксинском, Чойском районах.

Леонид Щучинов доложил о мероприятиях по снижению рисков возникновения эпидемических осложнений на территории Горно-Алтайского природного очага чумы в Кош-Агачском районе.

Он подчеркнул, что специалисты обследовали 20 участков, общей площадью 8691 кв. км, осмотрели порядка 16 тысяч входов нор грызунов. На обследованных участках отмечается снижение численности сурка. Зараженность сурков составляет 17,1% (в 2016 году - 12%, в 2015 году – 11,5%), что свидетельствует о необходимости продолжать контроль за исполнением указа о запрете охоты на сурков.

Напомним, в целях предупреждения возникновения и распространения заболевания чумой и обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Кош-Агачского района и Республики Алтай действует запрет на любительскую и спортивную охоту на сурка в общедоступных охотничьих угодьях.

В Кош-Агачском районе против чумы привиты 16687 человек, в том числе 6340 детей, план вакцинации выполнен на 99,5%.

В рамках заседания состоялось вручение ведомственных наград регионального Роспотребнадзора. Медали «За обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Республике Алтай» получили Михаил Маргачев, заместитель министра здравоохранения РА Сергей Коваленко, председатель Комитета ветеринарии с Госветинспекцией РА Татьяна Каширских, директор Алтайской противочумной станции Евгений Михайлов, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай Геннадий Архипов.