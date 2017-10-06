Почти половина жителей Республики Алтай привита от гриппа

На текущий момент заболеваемость гриппом и ОРВИ в Республике Алтай по совокупному населению ниже эпидемического порога на 40,5 %. За прошедшую неделю зарегистрировано 633 случаея заболеваемости ОРВИ, в том числе 488 - среди детей до 14 лет.

В целом по республике госпитализировано с признаками ОРВИ 13 человек: 3 взрослых и 10 детей, информирует Роспотребнадзор.

По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ за сентябрь исследовано 40 образцов материалов от больных с тяжелыми формами ОРВИ, 15 положительных (риновирус).

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Республике Алтай заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже уровня эпидемического порога, с понижением среднесуточной температуры атмосферного воздуха, вероятность заболеваний ОРВИ увеличивается.

ОРВИ самая распространенная группа инфекционных болезней с широким спектром инфекционных агентов, передающаяся воздушно-капельным путем и характеризующихся катаральным воспалением верхних дыхательных путей с симптомами инфекционного токсикоза.

Грипп начинается остро с резкого подъема температуры (до 38-40) с сухим кашлем или першением в горле и сопровождается симптомами общей интоксикации: ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках; насморк обычно начинается спустя 3 дня после снижения температуры тела. Кашель может сопровождаться болью за грудиной.

В Республике Алтай прививочная кампания против гриппа стартовала 25 августа. В рамках национального календаря на 4 октября года привито 88776 человек, что составило 41,3% от численности всего населения республики, в том числе 49020 человек взрослого населения, что составило 97,8% от подлежащих вакцинации и 36000 детского населения, что от плана составило 100%, за счет других источников привито 2766 человек.

По Республике Алтай первыми завершили иммунизацию населения против гриппа по плану Онгудайский, Турочакский, Чойский районы. В число успешно завершивших иммунизацию против гриппа вошли Кош-Агачский район, Майминский район, Улаганский район, Усть-Канский район, Усть-Коксинский район, Шебалинский район и Чемальский район.