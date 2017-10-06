Чуть меньше 4000 человек в этом году обратились за помощью в связи с присасыванием клеща

В этом году к медикам по поводу укусов клещей обратились 3921 человек, из них иммуноглобулин против клещевого энцефалита получили 2197 человек, в том числе 959 детей, большинство пострадавших прошли профилактическую антибиотикотерапию, сообщает сайт правительства РА.

Клещевым энцефалитом в Республике Алтай заболели 12 человек, (в 2016 году – 20 человек), клещевым боррелиозом – 18 человек (в 2016 году – 16), сибирским клещевым тифом – 278 человек (в 2016 году – 222), гранулоцитарным анаплазмозом – 8 человек (в 2016 году – 6), моноцитарным эрлихиозом – 5 человек (в 2016 году – 6).

На протяжении всего сезона ведомство проводило активную профилактическую работу. В текущем году площадь акарицидных обработок мест массового отдыха составила 680 га (в 2016 году – 520 га). Были организованы экспресс-исследования клещей, снятых с людей. В этом году исследовано 727 клещей, из которых десять клещей были заражены вирусом клещевого энцефалита, 96 – боррелиями, девять – эрлихиями, четыре – аннаплазмами.

Роспотребнадзор напоминает, что прививочная кампания против клещевого энцефалита начнется уже в конце октября.