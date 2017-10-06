Республика Алтай потеряла одну десятую балла в рейтинге социально-политической устойчивости

По итогам сентября четыре сибирских региона снизили свои позиции по отношению к предыдущему месяцу в рейтинге социально-политической устойчивости субъектов Федерации фонда «Петербургская политика». Так, в группе регионов с пониженной устойчивостью отрицательную динамику показали Алтайский край (5,5 баллов в сентябре вместо 5,6 баллов в августе из десяти возможных) и Республика Алтай (5 и 5,1 балл соответственно).

Наибольшее снижение среди регионов Сибири показали за прошедший месяц Новосибирская (4,6 вместо 5 баллов ранее) и Омская области (4,4 и 4,9 баллов соответственно). Оба региона относятся к группе «со слабой устойчивостью». По оценкам авторов рейтинга, одним из факторов, негативно повлиявших на позиции регионов, стали слухи и предположения о возможной отставке глав этих субъектов. Нагнетание этой информации вокруг замены глав регионов заняло третье место в топе наиболее значимых событий региональной политики за прошедший месяц. Комментируя на прошлой неделе публикации в СМИ о своей возможной отставке, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил, что информация о возможных отставках «не способствует работе абсолютно»: «Я работаю с удовольствием». Информация о возможных отставках глав Новосибирской и Омской областей стала предметом обсуждения и на этой неделе. Пресс-службы облправительств этих регионов в очередной раз опровергли предположения о сложении губернаторами своих полномочий.

Кроме слухов о грядущей (и уже якобы свершившейся) отставке главы Новосибирской области, на позиции региона в рейтинге повлияло задержание полицией с поличным во время закладки наркотиков в тайник сына главного судебного пристава области, а также отказ ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» согласовать строительство в Новосибирске мусоросортировочного комплекса вблизи одного из своих аэродромов. В Омской области в числе негативных событий сентября политологи отметили митинг профсоюзов «За достойный труд» и митинг обманутых дольщиков. В Алтайском крае свою лепту в позиции региона внесли сообщения об обысках в краевой администрации, которые связывают с подозрениями в превышении должностных полномочий управделами губернатора и правительства Алексеем Белобородовым. В Республике Алтай аудиторы Счетной палаты РФ обнаружили необоснованные сокращения расходов на социальную сферу. Также в числе негативных событий эксперты отметили победу самовыдвиженцев на выборах глав двух сельских поселений.

«Слухи об отставках не появляются на пустом месте,— уверен политолог Дмитрий Пучкин.— В отношении эффективных, успешных губернаторов в политической истории России таких предположений не возникает. Информацию о возможных отставках глав Новосибирской и Омской областей, полагаю, корректнее называть утечкой. Она подкреплена солидным массивом публикаций влиятельных федеральных СМИ и политтехнологов, связанных с Кремлем». Политолог отметил, что число критических высказываний в отношении действий глав Омской и Новосибирской областей за последний год резко возросло. «Количество скандалов за этот год в Новосибирской области войдет в политическую историю региона своей беспрецедентностью»,— уверен он.

Дмитрий Пучкин не исключил, что такие «утечки» делаются специально, «чтобы подготовить общественное мнение к неизбежным кадровым переменам»: «Иногда такую информацию запускают в регионе различные группы влияния, чтобы временно дестабилизировать ситуацию. Однако сейчас не тот случай».

Политолог Алексей Осипов считает, что информация о грядущих отставках «соответствует тем шагам, которые предпринимает руководство страны»: «Полностью отрицать те вещи, которые появляются сегодня в информационном пространстве, не приходится. Население нужно готовить к отставкам, тем более что оно принимало участие в выборах должностных лиц».

Оксана Павлова, "Ъ-Сибирь"