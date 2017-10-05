Более 200 спортсменов приняли участие в турнире по самбо, посвященному юбилею заслуженного тренера РА Сергея Аткунова

Всероссийский турнир по самбо, посвященный 60-летнему юбилею заслуженного работника физической культуры РФ, заслуженного тренера РА Сергея Аткунова, собрал более 200 спортсменов из нескольких регионов страны. Соревнования прошли по 13 весовым категориям: девять по спортивному самбо и четыре по боевому самбо. Победители и призеры награждены медалями, грамотами и памятными призами, кроме того победителям присвоены звания мастера спорта России, пишет сайт правительства РА.

В этих соревнованиях схватки были жаркими, сообщает ГТРК «Горный Алтай». В состязаниях выступили представители именитых школ России по самбо. Спортсмены Республики Алтай показали хорошие результаты, четыре участника стали лучшими по боевому самбо, двое выполнили норматив мастера спорта России.

В рамках мероприятия заместитель Председателя Правительства РА, министр сельского хозяйства РА Александр Манзыров, коллеги, ученики, земляки и друзья поздравили Сергея Аткунова с юбилеем.

Сергей Аткунов воспитал более 40 мастеров спорта СССР и России, четырех мастеров спорта России международного класса. Среди его учеников есть победители Первенства России среди юношей и молодежи, призеры Первенства мира, Европы и Азии. Десять спортсменов в разные годы входили в состав сборной команды России по борьбе самбо.

Среди самых именитых воспитанников - мастера спорта международного класса Виталий Уин, Аймерген Аткунов, мастера спорта России Эмил Константинов, Берден Еликов, Эркей Темеев и многие другие.

Сергей Аткунов более тридцати лет возглавляет судейскую коллегию федерации самбо и дзюдо Республики Алтай, организовывает проведение судейских семинаров, участвует в работе по подготовке общественных кадров по спорту и спортивных судей. В 2013 году ему присвоено звание судьи международной категории экстра-класса.