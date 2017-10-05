В Хакасии, Республике Алтай и Алтайском крае замены руководителей регионов не планируется

Об этом сообщил в среду РИА Новости источник в администрации президента РФ. По его словам, "к главам регионов нет вопросов, которые могли бы стать основанием для их замены". "Скорее всего, слухи такого рода связаны с попытками дестабилизировать ситуацию в этих регионах", — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Сообщалось, что в числе губернаторов, которые могут в ближайшее время покинуть свой пост, глава Мурманской области Марина Ковтун. Она в свою очередь назвала "досужими домыслами" информацию о своей досрочной отставке, добавив, что намерена продолжать работать, поскольку у нее много планов. Информированный источник в администрации президента РФ также опровергал информацию о замене Ковтун на вице-спикера Госдумы РФ Ирину Яровую, назвав это "фейком".