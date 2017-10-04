Сенатор Полетаев стал главным по котлетам

На прошлой неделе член Совета федерации России Владимир Полетаев опять отличился. Новость о его очередном выступлении в парламенте страны прогремела во всех средствах массовой информации.

Как сообщает «Коммерсант», на заседании комитета Совета федерации по регламенту члены верхней палаты обсудили вопрос «совершенствования» качества «питания и буфетного обслуживания» сенаторов. Первый зампред комитета Светлана Горячева пожаловалась на «низкое качество пищи», которую готовят в СФ. «Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?» — спросила Светлана Горячева. По ее словам, с этим вопросом к ней подходили многие сенаторы. Нужно «от аппарата комитета кого-то выделить, чтобы ходил, смотрел, что там подается», считает госпожа Горячева. «Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить... а тут это стоит сверхдорого», — добавила она.

В этой связи Горячева предложила назначить в аппарате Совфеда сотрудника, который бы «ходил и смотрел, что же там [в столовой] подается». «Давайте все же займемся качеством питания. Кабинет и площади – это хорошо, но все же надо, чтобы качество питания было соответствующим», – заключила она.

«Абсолютно правильная постановка», — согласился зампред комитета Владимир Полетаев. Но решить этот вопрос, по его словам, оказалось непросто: только в этом году в комбинате питания сменились пять руководителей. «Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает», — сказал сенатор. Вопрос, по его словам, нужно «поставить жестко», уже намечен «ряд административных мероприятий».

«Самый главный вопрос — это кадровая чехарда, которая влечет за собой непонятную безответственность и непонятную всем работу», — рассказал Полетаев.

Полетаев сообщил, что вслед за директором в комбинате сменился шеф-повар. Новый шеф в прошлом работал во Франции. «Он порадует нас новым меню кухни, мы посмотрим, как все это будет», — добавил сенатор.

Комитет по регламенту решил усилить внимание к качеству питания и провести в столовых мониторинг цен и продукции.

Сразу же вслед за этим вовремя поддакнувший начальству Владимир Полетаев был назначен председателем Подкомитета по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. Подкомитет является новой структурной единицей Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, в котором Полетаев занимает должность заместителя председателя.

Кандидатуру парламентария утвердили на заседании комитета 26 сентября.

По официальным данным, в ведение подкомитета войдут вопросы по соблюдению стандартов финансового, материально-технического обеспечения деятельности членов Совета Федерации. Также подкомитет займется согласованием бюджетной сметы Совфеда, утверждаемой руководителем аппарата палаты, и контролем за ее исполнением.

Кроме того, вверенная Полетаеву структура возьмет на себя вопросы предоставления межбюджетных трансфертов на возмещение расходов членов Совета Федерации и их помощников в субъектах России и субсидирования СМИ, учрежденных Советом Федерации.

В число курируемых подкомитетом направлений также вошли меры финансового обеспечения приема делегаций в Совфеде и организация межпарламентского сотрудничества.

Таким образом, Владимир Полетаев становится главным по котлетам в Совете Федерации, и теперь без него не обойдется ни одно застолье и банкет в стенах высшей палаты российского парламента. Мы гордимся своим земляком!

Для того, чтобы понять, как важно сенаторам быть вовремя накормленными вкусными и горячими котлетами по приемлемым для них ценам, мы знакомим вас с меню столовой Совета Федерации, с его дикими сверхвысокими ценами, а также с декларацией о доходах сенатора Владимира Полетаева. При средней цене за порцию котлет в парламенте в 130 рублей его дохода хватит всего лишь на сто котлет ежедневно.

Константин Козлов

Полетаев Владимир Владимирович

Антикоррупционная декларация 2016

Член Совета Федерации от Республики Алтай

Доход-4 607 114,75 руб.

Ребенок (пособие): 4 486,06 руб.

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