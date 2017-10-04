Избиратели за, кто против?

МосОблДума сочла инициативу референдума по возврату всенародных выборов незаконной. Инициаторы намерены устранить технические замечания и вновь обратиться с ходатайством о референдуме.

28 сентября на сессии Московской областной Думы состоялось рассмотрение ходатайства инициативной группы, предлагающей провести областной референдум по вопросу о возврате всенародных выборов мэров городов и районов области.“От имени группы на сессии выступил избранный 10 сентября муниципальным депутатом Наро-Фоминского городского округа Алексей Дуленков ("Яблоко").

В своём выступлении Алексей (текст которого подготовил Сергей Михайлов) сказал следующее: «Уважаемые депутаты! Сегодня вам предстоит принять решение о том, соответствует ли выносимый нашей инициативной группой на референдум Московской области проект закона статье 12 основополагающего 67-го федерального закона.

Прежде всего, я хотел бы высказаться по поводу того, законен ли такой референдум в принципе. Здесь я полагаюсь не только на мой здравый смысл! Мой здравый смысл говорит, что раз вы, наши, избирателей Московской области, представители, вправе принять областной закон и установить, как избираются наши мэры, главы и депутаты, то этот же вопрос вправе решить и мы, ваши избиратели, на областном референдуме. Я опираюсь ещё и на позицию Комитета Государственной Думы по местному самоуправлению. Это заключение процитировано в ходатайстве, которое Вы сейчас рассматриваете.

А вот полная копия заключения Комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, исходящий номер Госдумы №3.20-22/264 от 4 апреля 2017 года, я оставляю экземпляр для ознакомления. [Выдержки из заключения «Листок» публиковал летом].

И ещё о принципиальной возможности такого референдума. Есть такой юридический термин: «Исключительная компетенция». В 2008-м году пункт, запрещающий референдумы по вопросам, отнесённым к исключительной компетенции федеральных органов исполнительной власти был добавлен в федеральный конституционный закон об общероссийских референдумах. Наличие фразы про исключительную компетенцию муниципальных советов депутатов в 131-м федеральном законе позволило Конституционному Суду России в декабре 2014 года наложить запрет на проведение местных, на уровне отдельного города или района референдумов по возврату выборов мэров. Так вот, в российском законодательстве на данный момент НЕТ УКАЗАНИЯ, что регулирование вопросов организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации является ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ! Напротив, в 67-м федеральном законе сказано, что «Принятие органом государственной власти […] решения по существу вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения референдума по данному вопросу».

Что же касается замечаний не принципиального характера, мы с удовольствием их примем, мы готовы к внесению изменений в выносимый на референдум проект с последующей его повторной подачей, готовы к работе с вами в формате согласительной комиссии.

Я отлично понимаю, что по закону вы сейчас должны дать именно юридическую оценку нашей инициативе, а на вопрос о ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ответ должны дать ваши избиратели — на самом референдуме.

И тем не менее, сделаю следующую ремарку. Когда мы 8 сентября проходили с нашим ходатайством Московскую областную избирательную комиссию, заместитель председателя МосОблИзбиркома поинтересовалась: а как же относятся к идее возврата всенародных выборов мэров сами избиратели? Теперь на этот вопрос есть ответ. 15 – 19 сентября «Левада-Центр» провёл общероссийский опрос на эту тему. Две трети - 65% опрошенных россиян - за всенародные выборы своих мэров и глав районов. При этом к проведению региональных референдумов по этому вопросу 18 марта 2018 года, одновременно с президентскими выборами, положительно относится 71% опрошенных. Готовы прийти и проголосовать "за" на таком референдуме уже в ближайшее воскресенье 56% опрошенных ("против" — 7%).

Вот результаты опроса «Левада-Центра», я оставляю экземпляр для ознакомления. [ «Листок» публиковал в прошлом номере].

Также отмечу, что 15 июня этого года на открытой линии Президент России Владимир Путин однозначно заявил, что ТОЛЬКО ИЗБИРАТЕЛЬ должен определять, кто может стать главой района, города. А 5 августа этого года, выступая в Кирове на совете по развитию местного самоуправления, Владимир Путин заявил, что игнорировать идеи и предложения граждан - категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам — это огромная ценность. Необходимо всемерно поддерживать таких граждан. Для решения этих задач существует целый ряд механизмов. Это и публичные слушания, и территориальное общественное самоуправление, и местные референдумы, другие референдумы.

И в завершение, такое, техническое, что ли, замечание. Какое бы решение вы сегодня ни приняли, оно будет оформлено в виде постановления. Прошу вас при оформлении этого постановления иметь в виду, что 14 сентября наши коллеги, продвигающие инициативу аналогичного референдума в Республике Башкортостан, уже выиграли суд против Государственного Собрания Башкортостана. Суд признал принятое Государственным Собранием Башкортостана постановление по референдуму незаконным из-за того, что в нём не была приведена подробная мотивация. Надеюсь, что Ваше постановление будет подробно мотивировано. Спасибо за внимание!»

Однако депутаты МосОблДумы большинством голосов признали инициативу референдума незаконной. Вот что сказано об этом в пресс-релизе на сайте МосОблДумы:“Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, 11 сентября в Мособлдуму поступило решение Избиркома Московской области о ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению референдума.

Инициативная группа предлагала установить единый порядок формирования представительного органа муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований. Речь идёт о прямых выборах мэров.

Как отметил Александр Баранов, Комитетом было принято решение о признании вопроса, предлагаемого на референдум, не соответствующим требованиям статьи 12 федерального закона. «Одно из основных требований федерального закона – можно выносить на референдум вопросы, которые не урегулированы Конституцией или федеральным законом. Но при этом порядок избрания глав муниципалитетов уже урегулирован федеральным законом №131, а также областным законом», – пояснил парламентарий.

«Помимо этого, вопрос, который выносится на референдум, не должен противоречить федеральному законодательству. Если бы референдум прошёл, то была бы принята норма, которая противоречит закону – был бы установлен один порядок, а законодательство предусматривает несколько различных вариантов».

«Что касается техники написания, в проекте закона используются такие выражения как «глава района», «глава города», «районный депутат». Но в законных определениях таких понятий нет», – добавил Александр Баранов.

Алексей Дуленков, комментируя принятое МосОблДумой решение, заявил: «Вопрос рассматривался предварительно, я выступил с информацией, что 65 процентов жителей выступают за возврат прямых выборов. На это депутат Лазутина, (первый заместитель председателя Московской областной Думы, в прошлом мастер спорта по лыжным гонкам, пятикратная олимпийская чемпионка) ответила, что в каждом муниципальном образовании могут по-разному ответить на этот вопрос. Но я так понял, что результаты „Левада-центра“ им явно не понравились, они даже ничего толком не смогли возразить по этому поводу», — сказал Дуленков.“Ранее опрос «Левада-центра» показал, что 65% жителей России поддерживают идею прямых выборов глав городов и муниципальных районов.

Практически все депутаты Мособлдумы выступили за запрет референдума о возвращении прямых выборов глав городов и поселений Подмосковья, четверо воздержались (вероятно, КПРФ).

По словам Дуленкова, возражения состоят из двух частей. «Есть вопросы технические, которые не носят принципиального характера, с которыми мы согласны. Мы их готовы скорректировать и провести новое собрание инициативной группы с предложением провести референдум. Мы хотим по срокам уложиться к выборам 18 марта, чтобы референдум был проведен вместе с президентскими выборами. Есть и принципиальные вопросы, по которым мы согласиться не можем и, в случае следующего отказа, будем обращаться уже в суд».