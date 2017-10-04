«Бердников должен уйти в отставку!»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Ряд крупных российских СМИ анонсировал, что в ближайшее время Владимир Путин отправит в отставку губернаторов нескольких регионов. Как вы считаете, в число утративших доверие войдет действующий глава Республики Алтай Александр Бердников, опустившийся в августе на одно из последних мест в Национальном рейтинге губернаторов вследствие публикации скандальной записи его телефонного разговора?»

В течение недели в опросе приняли участие 152 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

45,4% отвечавших (69 человек) считают, что следует ждать отставки Бердникова. По их словам:

- мне бы хотелось, чтобы заменили Бердникова кем-нибудь достойным;

- думаю, что после выборов его турнут, туда ему и надо;

- вполне возможно, что и отправят, уже многих отправили;

- в отношении Бердникова, вновь избранные губернаторы все молодые, энергичные, работоспособные, а он что-то сам не уходит, пора его на пенсию, спасибо за работу, пора и честь знать;

- я думаю, что уже время настало поменять;

- я думаю, что Бердников уйдет в отставку сам по своему возрасту, потому что много ему уже лет;

- я считаю, что он войдет в этот список;

- я тоже думаю, что до конца этого года наш Бердников должен уйти в отставку, после падения рейтинга, после оскорбления алтайского народа должен же наступить хороший конец;

- естественно, это может случиться, тем более говорят, что он уже подал в отставку, есть такие слухи;

- я считаю, что Бердников должен уйти в отставку;

- Бердникова должны отправить в отставку на все 100 процентов;

- это не только чистка губернаторов, надо закон нормальный сделать, чтобы они работали не для чиновников, а для народа;

- желательно, чтобы отправился;

- какой бы ни был губернатор, он всегда вор, мошенник, всех их снимать надо;

- давно его пора на пенсию отправлять, а то ходит тут весь деловой;

- я бы хотела, чтобы вошел в список, давно бы надо его убрать;

- я думаю, должен войти, потому что здесь столько дел натворил – за несколько лет не разгребешь;

- почему Бердников до сих пор у власти? Я был одним из сторонников за отставку Бердникова – за ту незаконную охоту вместе с Банных, который недавно погиб, мое мнение, его нужно отправлять в отставку с последующей отсидкой в Кызыл-Озеке или на лесоповал;

- считаю, что этот вопрос будет решен, вероятно, Александр Васильевич закончит свою деятельность, но нам от этого не легче;

- поди уж Бердников окажется в этом списке;

- дай бог, чтобы его сняли;

- Бердникова давно нужно гнать;

- не оказалось его в этом списке, но он окажется в нем все равно;

- Бердникова пора убирать, очень многие люди хотят этого;

- по утрате доверия, да;

- ну, наверное, сейчас комплектуют край, наверное, и до Бердникова дойдет время, сейчас время для молодых, его пора списать на мыло;

- да, уволят;

- президент обновляет, молодит губернаторов, а наш уже запредельный и должен стоять в очереди на смену.

34,9% отвечавших (53 человека) полагают, что Бердников останется в губернаторском кресле. Вот их ответы:

- думаю, что не отстранят нашего губернатора;

- нет, Бердников молодец, в том разговоре правильно все сказал;

- я думаю, что он его не отправит, до последнего будет держать;

- никто Бердникова не убирает, нет такой информации;

- Бердников останется на месте;

- конечно, нет, ни для кого не секрет, для чего он тут сидит;

- может, и не отправят в отставку, ведь первое лицо он очень хорошо встречает, радушно, и неизвестно, как следующее лицо будет встречать, поэтому всяко может быть;

- насчет отставки Бердникова у меня двойное предположение, я сомневаюсь в его отставке;

- нет, Бердникова он не выгонит никогда;

- затрудняюсь, но в ближайшее время его не отправят в отставку;

- оставить Бердникова, оставить, деловой человек;

- я думаю, что его нужно отправить в отставку, но что-то тут не так, я думаю, что они с Путиным связаны и что-то там творят, вот такое мое мнение;

- мне кажется, что Бердников все равно будет у власти;

- Бердникова не будет в списке;

- едва ли дойдет до него очередь, пока Путин сюда ездит, думается, это не скоро будет;

- я думаю, что нашего губернатора Бердникова Путин не снимет, потому что это одна шайка-лейка;

- думаю, что нашего губернатора не отстранят, они вроде бы как знакомые с президентом;

- насчет Бердникова: навряд ли его уберут, он так тут въелся, всем надоел, возит туда мешками деньги, поэтому его никак снять не могут;

- я думаю, что Бердникова в отставку никто не отправит, потому что его назначал Путин и только он может его убрать, на данный вопрос ответить сложно, думаю, что Бердников останется у власти.

19,7% отвечавших (30 человек) не определились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- как Путин считает, так и правильно;

- не знаю, не могу сказать, оставят – не оставят;

- я думаю, что все пройдет нормально;

- затрудняюсь ответить на ваш вопрос, в политике слабо разбираюсь;

- я не знаю, что ответить;

- я думаю, Путин там и без меня разберется;

- я ничего не знаю, и прогнозировать такие вещи... это серьезные вещи, я ничего не могу сказать;

- я думаю, что для Путина Горно-Алтайск - это золотой Клондайк;

- ну что гадать на кофейной гуще, поступит указ об отстранении Бердникова или нет, поживем – увидим;

- по поводу вопроса: Бердникову дают время для того, чтобы он зачистил свои делишки, как только он зачистит свои делишки, так его и уберут, а сейчас еще, наверное, не время;

- решать будет Путин, сам Бердников навряд ли уйдет;

- я читала список губернаторов, которые должны уйти в отставку, и там я не нашла фамилию нашего Бердникова, не знаю, насколько это правда или ложь, поживем – увидим, но мне кажется, все равно он должен уйти, и он уйдет рано или поздно;

- да кто ж его знает? Да кто его посадит, он же памятник!

- я даже не знаю, войдет – не войдет;

- это политика, а я в политике не сильна;

- видно будет;

- все возможно;

- не нам это решать;

- я затрудняюсь сказать, потому что я не в курсе;

- мне, честно говоря, все равно кто будет губернатором, лучше все равно не будет, так какая разница, все равно от «Единой России» назначат.

Результаты опроса обрабатывал Александр Безбердников