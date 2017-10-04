«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «Ряд крупных российских СМИ анонсировал, что в ближайшее время Владимир Путин отправит в отставку губернаторов нескольких регионов. Как вы считаете, в число утративших доверие войдет действующий глава Республики Алтай Александр Бердников, опустившийся в августе на одно из последних мест в Национальном рейтинге губернаторов вследствие публикации скандальной записи его телефонного разговора?»
В течение недели в опросе приняли участие 152 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
45,4% отвечавших (69 человек) считают, что следует ждать отставки Бердникова. По их словам:
- мне бы хотелось, чтобы заменили Бердникова кем-нибудь достойным;
- думаю, что после выборов его турнут, туда ему и надо;
- вполне возможно, что и отправят, уже многих отправили;
- в отношении Бердникова, вновь избранные губернаторы все молодые, энергичные, работоспособные, а он что-то сам не уходит, пора его на пенсию, спасибо за работу, пора и честь знать;
- я думаю, что уже время настало поменять;
- я думаю, что Бердников уйдет в отставку сам по своему возрасту, потому что много ему уже лет;
- я считаю, что он войдет в этот список;
- я тоже думаю, что до конца этого года наш Бердников должен уйти в отставку, после падения рейтинга, после оскорбления алтайского народа должен же наступить хороший конец;
- естественно, это может случиться, тем более говорят, что он уже подал в отставку, есть такие слухи;
- я считаю, что Бердников должен уйти в отставку;
- Бердникова должны отправить в отставку на все 100 процентов;
- это не только чистка губернаторов, надо закон нормальный сделать, чтобы они работали не для чиновников, а для народа;
- желательно, чтобы отправился;
- какой бы ни был губернатор, он всегда вор, мошенник, всех их снимать надо;
- давно его пора на пенсию отправлять, а то ходит тут весь деловой;
- я бы хотела, чтобы вошел в список, давно бы надо его убрать;
- я думаю, должен войти, потому что здесь столько дел натворил – за несколько лет не разгребешь;
- почему Бердников до сих пор у власти? Я был одним из сторонников за отставку Бердникова – за ту незаконную охоту вместе с Банных, который недавно погиб, мое мнение, его нужно отправлять в отставку с последующей отсидкой в Кызыл-Озеке или на лесоповал;
- считаю, что этот вопрос будет решен, вероятно, Александр Васильевич закончит свою деятельность, но нам от этого не легче;
- поди уж Бердников окажется в этом списке;
- дай бог, чтобы его сняли;
- Бердникова давно нужно гнать;
- не оказалось его в этом списке, но он окажется в нем все равно;
- Бердникова пора убирать, очень многие люди хотят этого;
- по утрате доверия, да;
- ну, наверное, сейчас комплектуют край, наверное, и до Бердникова дойдет время, сейчас время для молодых, его пора списать на мыло;
- да, уволят;
- президент обновляет, молодит губернаторов, а наш уже запредельный и должен стоять в очереди на смену.
34,9% отвечавших (53 человека) полагают, что Бердников останется в губернаторском кресле. Вот их ответы:
- думаю, что не отстранят нашего губернатора;
- нет, Бердников молодец, в том разговоре правильно все сказал;
- я думаю, что он его не отправит, до последнего будет держать;
- никто Бердникова не убирает, нет такой информации;
- Бердников останется на месте;
- конечно, нет, ни для кого не секрет, для чего он тут сидит;
- может, и не отправят в отставку, ведь первое лицо он очень хорошо встречает, радушно, и неизвестно, как следующее лицо будет встречать, поэтому всяко может быть;
- насчет отставки Бердникова у меня двойное предположение, я сомневаюсь в его отставке;
- нет, Бердникова он не выгонит никогда;
- затрудняюсь, но в ближайшее время его не отправят в отставку;
- оставить Бердникова, оставить, деловой человек;
- я думаю, что его нужно отправить в отставку, но что-то тут не так, я думаю, что они с Путиным связаны и что-то там творят, вот такое мое мнение;
- мне кажется, что Бердников все равно будет у власти;
- Бердникова не будет в списке;
- едва ли дойдет до него очередь, пока Путин сюда ездит, думается, это не скоро будет;
- я думаю, что нашего губернатора Бердникова Путин не снимет, потому что это одна шайка-лейка;
- думаю, что нашего губернатора не отстранят, они вроде бы как знакомые с президентом;
- насчет Бердникова: навряд ли его уберут, он так тут въелся, всем надоел, возит туда мешками деньги, поэтому его никак снять не могут;
- я думаю, что Бердникова в отставку никто не отправит, потому что его назначал Путин и только он может его убрать, на данный вопрос ответить сложно, думаю, что Бердников останется у власти.
19,7% отвечавших (30 человек) не определились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:
- как Путин считает, так и правильно;
- не знаю, не могу сказать, оставят – не оставят;
- я думаю, что все пройдет нормально;
- затрудняюсь ответить на ваш вопрос, в политике слабо разбираюсь;
- я не знаю, что ответить;
- я думаю, Путин там и без меня разберется;
- я ничего не знаю, и прогнозировать такие вещи... это серьезные вещи, я ничего не могу сказать;
- я думаю, что для Путина Горно-Алтайск - это золотой Клондайк;
- ну что гадать на кофейной гуще, поступит указ об отстранении Бердникова или нет, поживем – увидим;
- по поводу вопроса: Бердникову дают время для того, чтобы он зачистил свои делишки, как только он зачистит свои делишки, так его и уберут, а сейчас еще, наверное, не время;
- решать будет Путин, сам Бердников навряд ли уйдет;
- я читала список губернаторов, которые должны уйти в отставку, и там я не нашла фамилию нашего Бердникова, не знаю, насколько это правда или ложь, поживем – увидим, но мне кажется, все равно он должен уйти, и он уйдет рано или поздно;
- да кто ж его знает? Да кто его посадит, он же памятник!
- я даже не знаю, войдет – не войдет;
- это политика, а я в политике не сильна;
- видно будет;
- все возможно;
- не нам это решать;
- я затрудняюсь сказать, потому что я не в курсе;
- мне, честно говоря, все равно кто будет губернатором, лучше все равно не будет, так какая разница, все равно от «Единой России» назначат.
Результаты опроса обрабатывал Александр Безбердников
Похоже, что оставит. Только маленькая поправка, в рожи при этом Путин плюёт не нам, а тем дурачкам, которые в него до сих пор верят. Так что всё правильно, по большому счёту. Всё идёт как надо.