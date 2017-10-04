Битва Пальталлера с Манзыровым

16 августа 2017 года в Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай поступил иск, в котором истец, Микрокредитная компания, некоммерческая организация "Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства РА" (учредитель Правительство Республики Алтай в лице Министерства имущества), требует взыскать с ответчиков денежную сумму по договору займа. В качестве ответчиков выступают Александр Поликарпович Манзыров со своей фирмой ООО "Алтын Суу", занимающейся производством бутилированной воды с одноименным названием, и ее формальным гендиректором, - сообщает сайт V-GORNOM.GA

Микрокредитная компания, некоммерческая организация "Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства РА" занимается выдачей микрозаймов - в основном до 3 миллионов рублей. Получается, что Пальталлер (в лице Правительства РА) дал немного денег на карманные расходы своему министру сельского хозяйства (в лице Манзырова), а теперь через суд пытается их взыскать, потому что тот не отдает.

А ведь еще менее чем год назад Правительство Республики Алтай гордо посылало Александра Манзырова с его ООО "Алтын Суу" на XV Национальную конференцию по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование. Революция» в Санкт-Петербург, для участия в конкурсе «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства». Всего за 10 месяцев Александр Поликарпович превратился из выдающегося на федеральном уровне предпринимателя в неблагонадежного должника (попутно став министром сельского хозяйства и основным лицом губернатора в общении с алтайским народом).

На первое заседание суда 18 сентября никто из участников процесса не явился. Следующее назначено на 11 часов 5 ноября.

Справка: ООО "Алтын Суу" производит бутилированную родниковую воду. Вода разливается из родника Таш-Озы, который находится в Майминском районе, севернее с. Сайдыс, в правом борту одноименной реки, в 70 м от русла. По заявлению производителя, качество этой природной ключевой воды заключается в оптимальном соотношении микро и макроэлементов, необходимых для организма человека. Видимо именно это позволило ООО "Алтын Суу" выиграть множество контрактов на поставку бутилированной воды в различные государственные и муниципальные учреждения и ведомства республики, включая Правительство региона.