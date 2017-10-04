Инициатива «Родины» о референдуме по возврату всенародных выборов мэра и глав пошла в Госсобрание

Тем временем, как сообщила депутат Горно-Алтайского городского совета, лидер республиканской «Родины» Мария Дёмина, 2 октября на заседании Ресизбиркома было рассмотрено ходатайство «Родины» (подготовленное автором этих строк) о прведении в Республике Алтай республиканского референдума по вопросу о возврате всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов.

На этот раз ресизбирком не обнаружил в документе технических ошибок и направил ходатайство в Госсобрание. По закону, Госсобрание обязано рассмотреть соответствие ходатайства законодательству в течение 20 дней.

В ходе прошлого рассмотрения в Госсобрании такого ходатайства (осень 2016-го года) в поддержку его юридической законности выступил кандидат юридических наук Виктор Ромашкин. А в апреле этого года появилось заключение Комитета ГосДумы России по местному самоуправлению, где ясно сказано, что такого рода референдумы на региональном уровне являются законными.

Кроме того, судя по данным проведённого «Левада-Центром» соцопроса, 71 процент россиян относятся положительно и в целом положительно к вынесению данного вопроса на регигональные референдумы.

Перед сессией вопрос о законности референдума будет рассматриваться на комитете Госсобрания. Сейчас для Марии Дёминой и её коллег по республиканской «Родине» важно получить приглашение на заседание этого комитета и принять участие в дискуссии.

И, да, я очень надеюсь, что Виктор Васильевич Ромашкин как учёный-юрист, вновь поддержит инициативу референдума на комитете и на сессии Госсобрания.

Мы следим за ситуацией.