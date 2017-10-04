Свояк Бердникова Олег Кулигин может быть назначен усть-коксинским сити-менеджером

Таким образом, предполагает наш источник, Бердников может попробовать «отыграться» за проигрыш его людей в борьбе за должность формального Главы Усть-Коксинского района.

Кроме того, при подборе пары «глава — сити-менеджер» неформально соблюдается национальный паритет, так что первоначально планировавшийся в паре с русским Гречушниковым некий этнический алтаец-сити-менеджер теперь не подходит, т. к. Олег Акимов считается алтайцем.

Интересно, планы по назначению экс-главы Маймы и свояка Бердникова Олега Кулигина на Усть-Коксинский район — это политическая затея или здесь всё же дело в бизнес-подоплёке, связанной с маральниками?

После провала в Усть-Коксе «едроссы» в Госсобрании планируют окончательно отменить выборы мэра и глав районов

Как сообщает наш источник в республиканском правительстве, на предстоящей в конце октября сессии Госсобрания в республиканский закон, регулирующий порядок избрания мэра Горно-Алтайска и глав районов, судя по всему, будет внесено очередное «ужесточение».

Федеральное законодательство в настоящее время позволяет уйти от так называемой «двуглавой» системы управления муниципалитетами в том числе и в сторону назначения конкурсной комиссией, фактически контролируемой губернатором, сити-менеджера, официально являющегося ЕЩЁ И ГЛАВОЙ РАЙОНА (или мэром города). Именно этот вариант наученные коксинским провалом едроссы, по данным нашего источника, и собираются в ближайшее время прописать в республиканском законе — с тем, чтобы выборы районных советов в 9 районах республики, предстоящие в сентябре 2018-го года, не принесли неожиданностей.

При этом, «партии жуликов и воров» глубоко наплевать на то, что, по данным общероссийского опроса, проведённого «Левада-Центром», 65% россиян хотят избирать своих мэров и глав районов сами - на всенародных выборах.