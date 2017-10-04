Слухи про Бердникова

Череда отставок губернаторов, провал в Усть-Коксе и ряд других факторов провоцируют слухи относительно дальнейшей судьбы Бердникова.

Так, когда верстался номер, одному из местных политиков позвонил знакомый и пытался выяснить, правда ли, что «Бердникова отправили в отставку час назад».

Официально Глава РА со 2 октября находится в отпуске. Неофициально известно, что он уже улетел (3 октября) или вот-вот улетит в Москву. Один из наших источников, комментируя ситуацию с Бердниковым, предположил, что ему вновь удастся увернуться от отставки благодаря тому, что «под снятие» идёт губернатор соседнего Алтайского края Карлин,

в отношении кого-то из членов команды которого есть уголовное дело, а снимать разом губернатором двух соседних регионов, мол, не будут.