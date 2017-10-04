Череда отставок губернаторов, провал в Усть-Коксе и ряд других факторов провоцируют слухи относительно дальнейшей судьбы Бердникова.
Так, когда верстался номер, одному из местных политиков позвонил знакомый и пытался выяснить, правда ли, что «Бердникова отправили в отставку час назад».
Официально Глава РА со 2 октября находится в отпуске. Неофициально известно, что он уже улетел (3 октября) или вот-вот улетит в Москву. Один из наших источников, комментируя ситуацию с Бердниковым, предположил, что ему вновь удастся увернуться от отставки благодаря тому, что «под снятие» идёт губернатор соседнего Алтайского края Карлин,
в отношении кого-то из членов команды которого есть уголовное дело, а снимать разом губернатором двух соседних регионов, мол, не будут.
Высокий стиль, БРАВО.
Только повтори свой пассаж о бандитах и уголовниках в адрес конкретного лица на страницах заявления в прокуратуру. И быть тебе ГЕРОЕМ.
Очередное доказательство того, что власть бесконечно далека от народа! А глав регионов, меняют только по чьей-то прихоти! Снимают с должностей, абсолютно лояльных и дееспособных глав, а откровенные бандиты, уголовники и отморозки, как Карлин и Бердников, продолжают сидеть в своих креслах! И даже недееспособный по болезни Тулее, "продолжает исполнять обязанности" главы Кузбасса! Главы большинства регионов - забронзовевшие мумии, абсолютно оторванные от народа!
Высокий стиль, БРАВО.
Только повтори свой пассаж о бандитах и уголовниках в адрес конкретного лица на страницах заявления в прокуратуру. И быть тебе ГЕРОЕМ.
Два говноеда, под прицелом арбалета
???
А что ты ко мне пристал?! На кого нужно, (в том числе и на Бердана) увесистые папочки давно в ФСБ лежат! И Бердан и вся его шушера, давно уже ни на одно уголовное дело заработала! Хочешь знать всех поимённо?! Прочти список бердановского окружения и его барнаульско-кемеровских подельников!
Когда Ошаров умер, в прокуратуре и милиции решили во что бы то ни стало найти убийц. Началась работа, но вскоре из Барнаула поступило указание – передать дело Бийской прокуратуре. И дело так и осталось не раскрытым. Кому это было надо - остается только гадать. Убили человека, хорошего, замечательного человека – за то, что про кого-то много знал. За то, что был инициативен. И шел ему всего-то 45-й год.
P.S. После смерти Ошарова, сейф его оказался загадочно пуст. Исчезли все дела, вместе с компроматами.
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О том, что убийство Генадия Ошарова организовали Бердников с Громоздиным по согласованию с Чаптыновым в прокуратуре узнали сразу, о чем немедленно доложили его супруге. она в свою очередь матери и брату живущим в Шебалино.
В селе очень хорошо знали Валентину с Генадием и очень много об этом убийстве говорили.
Не верится, что сослуживцы, близкие, и все сельчане не встали на защиту чести и памяти Генадия, все предали его, жить невозможно среди этих людей.
Цитировать
На Алтае особенно поганый, забитый народ.
Поганый народ, там где ты родился! На Алтае народ замечательный!!!
Народ Алтая замечательный гавнаглот.
Даже бандюгана - алкаша Бердникова от нас рвёт.
Ты же сам в этом убедился.