КУБОК "БИЙ" ПО ФУТБОЛУ. ОБЗОР

Большой футбол вновь вернулся в столицу нашей республики. В минувшие выходные дни на стадионах Горно-Алтайска прошли матчи одного из самых значимых в регионе турниров- Кубка "Бий", посвящённый памяти первого Главы Республики Алтай Валерия Ивановича Чаптынова. Нынешний розыгрыш был разделён на три части, в каждой из которых участвовали футболисты определённых возрастных категорий. 30 октября на стадионе "Спартак" были проведены два ветеранских турнира. В одном из них выступали футболисты от 35 лет, в другом- от 50. С него и начнём наше обозрение.

В самой возрастной группе Кубка соревновались три команды: неизменный участник всех без исключения ветеранских форумов - столичная "Легенда", Онгудай и Усть-Кан.

К сожалению, горно-алтайских ветеранов в очередной раз постигла неудача - проиграв команде Онгудая первую встречу со счётом 1:3, в следующем матче с Усть-Каном Горно-Алтайск получил в свои ворота уже пять "сухих" мячей и в итоге замкнул тройку участников.

В решающем же матче между обидчиками переживающего нелёгкие времена городского коллектива верх оказался за ветеранами усть-канской команды (1:0), которые и увезли домой главный приз соревнований в этой возрастной категории.

В группе ветеранов "от 35" выступали уже четыре команды. В первом матче "Бий" безуспешно атаковал ворота "ШВСМ" на протяжении всего первого тайма и лишь во второй половине встречи после удара Романа Казанина смог перетянуть чашу весов на свою сторону- 1:0.

С таким же результатом закончилась встреча их соперников: минимального преимущества над ветеранами Кош-Агача сумела добиться команда Онгудая.

В следующем туре онгудайцы переиграли "ШВСМ"- 2:0, а вот "Бию" в игре с Кош-Агачем пришлось выступать в роли догоняющей команды, что, впрочем, проделал он блестяще- 4:1.

Тем самым, к заключительному туру на момент решающего своего поединка "Бий" и Онгудай набрали равное количество очков, но горожане, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, вполне могли довольствоваться и ничейным результатом. А вот их соперникам для получения главного приза нужна была только победа и Онгудай бился до последнего.

На гол Айвара Аламчина команда Онгудая ещё в первом тайме ответила своей результативной атакой, но большего, несмотря на все приложенные усилия, сельским ветеранам добиться не удалось. Счет 1:1- и "Бий" завоёвывает одноимённый Кубок! В заключительном матче Кош-Агач не сумел продавить оборону "ШВСМ" (0:0) и, в итоге, оказался аутсайдером группы ( 4 место).

Но вышеуказанные ветеранские турниры были лишь прелюдией к основному действию соревнований, которое 30 октября и 1 ноября развернулось на зелёном газоне другого горно- алтайского стадиона - "Динамо".

На поле этого стадиона выясняли отношения игроки самого цветущего футбольного возраста(20-30 лет).

Здесь и количество играющих команд в разы превосходило ветеранские, и география участников была значительно шире. Регламент "динамовского" турнира был таков.

Двенадцать команд были разбиты на четыре подгруппы по три команды в каждой и по итогам групповых матчей по два лучших футбольных коллектива проходили в следующий этап кубкового розыгрыша, образуя между собой четвертьфинальные пары.

Группа "1". "Алтай-Атлетик", "Ирбизек-2", Онгудай.

"Алтай-Атлетик", полностью проваливший нынешний сезон, в групповых матчах этого турнира выглядел просто превосходно, соперников, как говорится, не почувствовал и обыграв их с общим счётом 10:1 без проблем вышел в 1/4 финала с первого места. Вторым четвертьфиналистом стал "Ирбизек-2", крупно переигравший команду Онгудая- 5:1.

Группа "2". "Ирбизек", Улаган, Шебалино. Безоговорочным лидером этой подгруппы стал "Ирбизек", одержавший две "сухие" победы- 2:0 и 4:0.

Претенденты на вторую четвертьфинальную путевку Улаган и Шебалино игру между собой закончили ничейным результатом (2:2), но ввиду того, что команда Улагана получила от "Ирбизека" в свои ворота мячей ровно вдвое меньше, чем шебалинцы, то она и стала обладателем ещё одного четвертьфинального билета.

Группа "3". "СпортИндустрия", "Катунь", Турочак. (Тут надо пояснить, что оставшаяся два года назад после развала автобусного предприятия бесхозной команда "ПАТП", по всей видимости, обрела себе, наконец, спонсора, потому, что на игры Кубка "Бий" футболисты этого хорошо известного коллектива выходили в вывернутой наизнанку форме, скрывая буквы знакомой аббревиатуры и называясь "Катунью".

Впрочем, по привычке в этот раз большинство участников продолжали называть их "ПАТП". Продолжат ли игроки своё совместное выступление под нынешним названием или рассеются по другим городским командам - покажет будущее).

В этой подгруппе первенство "СпортИндустрии"изначально ни у кого сомнений не вызывало. Без труда положив на лопатки "Катунь" (4:0) и следом разделавшись с Турочаком (3:1), "Индустрия" вышла в четвертьфинальную фазу турнира с привычного первого места, а победив во втором своём матче турочакскую команду с минимальным преимуществом-1:0, следом туда же устремилась и "Катунь".

Группа "4". "Сартакпай"(Онгудай), Кош-Агач, "Студенты". Победив со счётом 5:3 и 6:2 таинственных студентов, лидеры группы в обоюдном матче разошлись миром (1:1) и лишь преимущество в один забитый мяч позволило "Сартакпаю" выйти из группы с лидерской позиции.

Четвертьфиналы. Два великолепных и, главное, точных дальних удара игрока "Катуни" Расула Ченкурова поставили крест на вспыхнувшей в рядах "Алтай-Атлетика" после красивой групповой победы надежде хотя бы под занавес летнего сезона заставить говорить о себе как о серьёзной футбольной команде. Счет 2:1 в этой встрече и "Катунь" проходит в полуфинал.

С таким же счётом Кош-Агач переиграл очень сильных футболистов "Ирбизека" и за счёт единственного забитого в ворота "Ирбизека-2" гола (по иронии судьбы Ирбизеком Ерленбаевым) в 1/2 финала вышла и "СпортИндустрия". На фоне этих упорнейших поединков лишь победа "Сартакпая" над Улаганом со счётом 4:2 выглядит относительно уверенной.

Полуфиналы. "Катунь" - Кош-Агач. Первые семь минут преимущество городских футболистов, затем Кош-Агач игру выравнивает, а во втором тайме забирает под свой контроль. Тем не менее, возможности забить у "Катуни" время от времени появляются, на последней минуте матча всё мог решить удар Василия Задонцева, но нападающий "мажет" из выгодной ситуации. Далее - серия пенальти, кош-агачские игроки точны, а Ченкуров и Задонцев как из пушки бьют прямо в голкипера соперников, нанося ему телесные повреждения, но непосредственно воротам Кош-Агача вреда не приносят. И 2:0, Кош-Агач выходит в финал!

"СпортИндустрия" - "Сартакпай" . Тут всё проще. Победа на классе. Голы Артёма Аларушкина(2), Абаша Кудачина и Александра Сулукова приносят "Индустрии" крупную победу и выводят её в финал соревнований,4:0.

Матч за 3 место. "Катунь" - "Сартакпай". Такого исхода "бронзового" поединка вряд ли кто ожидал. То ли игроки "Катуни" после злополучной серии послематчевых пенальти "перегорели", то ли сил на заключительный поединок осталось гораздо меньше, чем у противника, только к перерыву горожане беспощадно "горели"- 0:3, а во втором тайме "Сартакпай" окончательно добил новоиспечённую команду- 0:5.

Финал. И, наконец, главная игра одного из крупнейших футбольных турниров Республики Алтай. "Кош-Агач" - "СпортИндустрия". Мало кто из присутствующих на финальном матче верил, что команда Кош-Агача способна серьёзно противостоять завзятым фаворитам любых республиканских турниров и уж тем более совершить чудо, одержав в этом матче победу. Поначалу так оно и было: линия атаки "Индустрии" слегка пристрелялась к заданной цели, упустив пару выгодных возможностей для взятия ворот, а затем после точной передачи Артёма Аларушкина Юрий Титанаков открыл счёт. Когда через четыре минуты Аларушкин ударом головы переправил в ворота соперников второй мяч- некоторая часть зрителей потянулась к выходу, резонно полагая, что самое интересное на турнире уже произошло. Но болельщики, оставшиеся на стадионе, о зря потерянном времени вряд ли пожалели, потому что Кош-Агач явно не собирался сдаваться на милость победителя, перешёл к активным наступательным действиям и игра очень скоро приобрела довольно оживлённый характер.

А когда голкипер "СпортИндустрии" Стас Часовских, парируя мощный удар соперника, затолкал мяч в сетку собственных ворот, то дело приобрело вовсе интересный оборот. И хотя на протяжении оставшегося до конца матча времени забить ещё один гол кош-агачским футболистам так и не удалось- желающих покидать стадион до финального свистка арбитра среди болельщиков больше не наблюдалось. Отличный, напряжённый, интересный финал и нелёгкая, хотя и предсказуемая победа "СпортИндустрии" - 2:1!

Церемонию награждения провёл новый Председатель Комитета по физической культуре и спорту Заури Геннадьевич Казакпаев, который вручил победителям и призёрам соревнований Кубок, медали, денежные призы и, как водится, пожелал всем участникам здоровья, футбольного долголетия и новых спортивных достижений.

В заключение футбольной темы хочу добавить, что в 20-х числах октября в Горно-Алтайске пройдут матчи финальной части Первенства Республики Алтай по футболу, после чего официальный летний футбольный сезон 2017 года в нашем городе будет закрыт.

Николай ВАСИЛЬЧЕНКО

НА СНИМКЕ: победитель Кубка "Бий"-2017 команда "СпортИндустрия"сразу послефинального матча

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