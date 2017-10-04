Чиновники договорились о постройке дороги между Горным Алтаем и Тывой

Министры республик Тыва и Алтай договорились о совместной реконструкции дорог в регионах и прокладке нового пути, который соединит их главные трассы — М-52 («Чуйский тракт») и М-54 («Енисей»). За недавним анонсом последовали сообщения о создании рабочей группы, которая начнет прорабатывать проект на местности, сообщает ИА "Банкфакс".

Согласно заявленным планам, для Тывы соединение трасс укоротит путь до Новосибирска на 300 км, также появится возможность выходить на международный пропускной пункт в Ташанте. Для Республики Алтай в свою очередь упрощается доступ в Восточную Сибирь и Монголию.

Руководитель Миндортранса Тывы Олег Бады заявил, что правителсьтва двух регионов уже начали переговоры. «С министром регионального развития Республики Алтай Николаем Кондратьевым я уже два раза встречался. До этого было письмо Главы Тывы Шолбана Кара-оола коллеге Александру Бердникову. Сейчас мы создаем межсубъектовую рабочую группу. Начинаем планировать совместные действия. Это проект, который нужен не только двум нашим регионам», — заявил г-н Бады.

Идея соединить трассы двух сопредельных регионов возникла еще в начале века, было подготовлено технико-экономическое обоснование, но деньги тогда так и не нашли. Сейчас изучаются варианты финансирования и объемы инвестиций. Проект предусматривает выход тувинского участка дороги на пограничный населенный пункт Кош-Агач в Республике Алтай.