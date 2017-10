Россияне не поверили, что в Китае есть Алтай

Серьезный резонанс в соцсетях вызвало сообщение китайского издания China Daily в Twitter, где Алтай назвали «слабозаселенной китайской территорией». Несмотря на то, что это СМИ не имело в виду какие-то территориальные претензии к России (в Китае есть городской уезд с таким названием), русскоязычные пользователи соцсетей поняли все по-своему и начали распространять панику в Интернете, пишет ИА "Банкфакс".

Вечером 1 октября в аккаунте China Daily в Twitter подписчикам предложили полюбоваться красотами осеннего Алтая, выложив несколько впечатляющих фотографий природы. По мнению авторов твита, Алтай — это «удаленная и слабозаселенная территория Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая». Пояснение соответствует фактам, однако волну негодующих комментариев это не остановило.

Многие русскоязычные читатели восприняли сообщение как официальное признание претензий Китая на территории Алтайского края и Республики Алтай. «Не рановато ли Россию делить начали?» — написал один пользователь под твитом. «This is Russia», — уверен другой. «Алтай наш» — написал третий. Большинство же комментариев содержит огромный объем ненормативной лексики. Лишь некоторые пользователи (опять же, на русском языке) попытались вразумить товарищей и указать на то, что Алтай есть и в Китае, и в Казахстане, и в Монголии. Но их твиты утонули в потоке негодующих сообщений.

Отметим, что в статусе аккаунта издания в СМИ стоит подпись: «Inspiring constructive dialogue between China and the US. Join the conversation!» — «Вдохновляющий конструктивный диалог между Китаем и США.

Присоединяйся к разговору!» Некоторые пользователи соцсетей не исключили, что резонансная запись была специально рассчитанной провокацией. У Twitter China Daily более 1,2 млн подписчиков.

Фото: screenshot аккаунта China Daily в Twitter.