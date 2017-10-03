Государство оплатит нескольким сельхозкооперативам покупку новой техники

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай провело конкурс по отбору претендентов для получения субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Для участия в конкурсе зарегистрировались пять претендентов. На заседании комиссии определены получатели субсидии и утверждены ее размеры. Кооперативу «Научно-производственное объединение «Семенной картофель» (Шебалино) предоставят 2,5 млн рублей на покупку полуавтоматического клипсатора для упаковки овощей, сортировку картофеля и лука, специального транспорта газон next изотермического рефрижератора, линии по дроблению чеснока, сообщает сайт правительства РА.

Сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Р-242» из Кош-Агачского района выделят 14 млн рублей на модернизацию комплекса по убою и переработки скота, предусматривающего реконструкцию производственного комплекса для расширения уже существующего убойного пункта, дооснащение дополнительным современным оборудованием, приобретение транспортного средства.

На строительство цеха и покупку оборудования по производству колбас и мясных деликатесов на основе местного сырья СППК «Аяс – 1» из Шебалинского района направят 6 млн рублей.

Кооперативу «Бош Туу» из Яконура предоставлена субсидия в размере 14 млн рублей на развитие технической базы за счет реконструкции производственного помещения, приобретение и монтажа линии переработки мяса, оборудования для розлива и упаковки меда, упаковки сливочного масла, приобретение спецтехники для обеспечения условий реализации продукции, доставки сырья.

Кооператив «Биотех» из Майминского района планируют организовать производство кумыса по традиционной технологии. На строительство производственного здания и подключение его к инфраструктуре, покупку оборудования по производству и розлива кумыса им выделят около 3,4 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай будет осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств по каждому получателю субсидии.

Субсидии выделяются в соответствии с государственной программой Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».