Несмотря на запрет, торговля "фанфуриками" в регионе продолжается

Тема «торговли фанфуриками» не теряет своей актуальности. Уже девять месяцев на территории России действуют ограничительные меры к свободной торговле спиртосодержащими жидкостями.

Роспотребнадзор напоминает, что в конце прошлого года в связи с массовой гибелью людей в результате употребления «жидкостей двойного назначения» было издано Постановление, предписывающее всем субъектам предпринимательской деятельности приостановить продажу одеколонов, лосьонов и прочей продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью выше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11 мая 2016г.

Однако, как показывает практика, не все предприниматели вняли требованиям закона. За девять месяцев текущего года из проверенных 1147 объектов торговли выявлено 36 торговых предприятий, не соблюдающих требования. В ходе мероприятий арестовано 2405 ед. спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны, одеколоны, настойки, средства для принятия ванн и пр.), объемом 220,27литра. Часть продукции в рамках возбужденных исполнительных производств уже изъята и отправлена в Росалкогольрегулирование (Новосибирск) для уничтожения на полигоне Росспиртпрома, часть продукции продолжает находится на ответственном хранении у собственников.

За последние два месяца выявлено три торговые точки, продающие спиртосодержащую продукцию по 25-30 рублей за флакон, в то время как по требованиям Постановления спиртосодержащая продукция крепостью выше 60 % объемом 83 мл должна продаваться по цене не ниже 48,14 (290 руб/0,5л/0,083л). Для расчета берутся цены, установленные приказом Минфина России от 11 мая 2016г. №58н.

В с.Кызыл-Озек на прошедшей неделе в ходе проверки установлен факт продажи одеколонов по цене 25 руб. за флакон. На предпринимателя на месте составлен протокол по ст.14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», арестовано 39 флаконов. Материалы переданы в Майминский мировой суд, предпринимателю грозит штраф с конфискацией предмета административного правонарушения.

Принимаемые меры имеют свои положительные результаты, в регионе незначительно снизилась смертность от алкогольных отравлений. По данным токсикологического мониторинга за восемь месяцев в 2016 году зарегистрировано 23 смерти от употребления спиртосодержащей продукцией, в 2017 году - 21.