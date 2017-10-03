Республика Алтай занимает третье место в номинации «Российский оздоровительный отдых» премии National Geographic Traveler Awards-2017. Ей отдано 21% голосов, говорится на сайте правительства РА.
По предварительным итогам интернет-голосования, в первую пятерку также вошли Алтайский край (27%), Краснодарский край (25%), Ставропольский край (13%) и Калининградская область (9%).
Бурятия, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют в номинации «Российский этнический отдых», Камчатка, Карелия и Алтайский край - в номинации "Российский приключенческий отдых".
Ленинградская область, Московская область и Псковская область признаны лучшими в номинации «Российский экскурсионный отдых». Хакасия, Коми и Приморский край лидируют в номинации «Российский экологический отдых».
Среди зарубежных направлений пляжного отдыха лидирует Греция, для семейного отдыха - Кипр, для экскурсионного отдыха - Италия, для горнолыжного отдыха - Австрия, для гастрономического и агротуризма - Грузия, для приключенческого отдыха - Аргентина, для оздоровительного отдыха - Израиль, для экзотического отдыха - Япония, а открытием года считают Китай.
Интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards 2017 проходит с 22 мая по 15 октября.