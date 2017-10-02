Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговорав отношении Людмилы Растворовой, занимавшей должность начальника отдела комплексного развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Она признана виновной в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), пишет Следком РА.
Следствием и судом установлено, что в 2014-2015 годах при предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров в Республике Алтай чиновница неоднократно получала взятки за совершение действий по принятию положительного решения о выделении фермерам-взяткодателям грантовой помощи в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей.
Судом Растворовой назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Он уже кстати ранее судимый был.
А жена его родного брата (Тупикина виталия) - мировая судья в Усть-Коксе тупикина (раньше тюрина) юлия.
Она пред этим работала помощником председателя горсуда работала. У нее скоро переутверждение на постоянную работу.
Жила была теточка (фио умолчим), сидела она на распределении денег фермерам. Не будь дурой собрала она денег со своих родственников-фермеров, да протолкнула выдачу им финансирования.
Но вот незадача, язык у нее был длинный, как помело, где то в кабаке проговорилась она о своем гениальном заработке. Услышали об этом компетентные органы и начали расследование - год вели гражданку да прихватили ее и взяткодателей.
Вроде бы можно кричать ура, но не спешите. Оказалось у гражданочки есть богатый родственник, он провел необходимые "мероприятия", и следователь выдал на гора гениальную идею - гражданочка оговаривает другого, становится посредником, сотрудничает со следствием и вместе с взяткодателями освобождается от ответственности.
Суд.
Доказательства о даче взятки есть.
Доказательства о получении гражданкой денег тоже есть.
Доказательств о передаче денег Растворовой - НЕТ.
Есть слова гражданки неподкрепленные ничем.
Выводы суда
- гражданка подтвержденно бравшая деньги - освобождена от наказания;
- фермеры давшие взятку -освобождены от наказания;
- Растворова, оговоренная гражданкой бравшей деньги, - виновна.
Очень напоминает следствие 37 года - хочешь остаться на свободе - оговори вышестоящего.
Кто не верит в эту "сказку" может сам полюбопытствовать и убедится.
Вот почему суд поверил слову взяточницы Беленовой и не поверил слову Растворовой?
Ведь по делу Беленовой были прямые улики, а на Растворову только оговор Беленовой.
Потому что решение принимала Растворова, а не Беленова. И там явно усматривается предвзятость и корыстная заинтересованность.