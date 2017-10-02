Чиновницу из Минсельхоза оштрафовали за взятки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговорав отношении Людмилы Растворовой, занимавшей должность начальника отдела комплексного развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Она признана виновной в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), пишет Следком РА.

Следствием и судом установлено, что в 2014-2015 годах при предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров в Республике Алтай чиновница неоднократно получала взятки за совершение действий по принятию положительного решения о выделении фермерам-взяткодателям грантовой помощи в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Общая сумма взяток составила более 800 тысяч рублей.

Судом Растворовой назначено наказание в виде штрафа в размере 4 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.