Регулирование численности волка, нападающего на сельскохозяйственных животных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, а также на чабанских стоянках, продолжается в Горном Алтае. Всего с января этого года охотники добыли 421 особь. Так, в Онгудайском районе добыто 87 волков, в Кош-Агачском– 82, Улаганском – 77, Усть-Коксинском – 75, Усть-Канском – 33, Шебалинском – 31, Чемальском – 21, Майминском – семь, Турочакском – семь, Чойском районе – одна особь, отмечает сайт правительства РА.
В прошлом году на территории Республики Алтай выдано 411 разрешений на добычу волка, добыто 598 серых хищников.
Для регулирования численности волка, который является пищевым конкурентом снежного барса, а также для предотвращения нанесения ущерба сельскохозяйственным животным в муниципальных районах республики было создано 30 бригад охотников-волчатников в количестве 180 человек.
На мероприятия по регулированию численности волков в 2016 году выделили 1,8 миллиона рублей, дополнительно из резервного фонда 800 тысяч рублей направили на ГСМ. В текущем году финансирование сохранено на уровне прошлого года.
В Крыму стаи шавок рыщут по лесам уничтожая все живое,но пока в Крыму не отравили всех волков, собаки в Крыму дальше околицы не ходили. Число бродячих собак регулировалось волками, и живности в Крымских лесах было в избытке-хватало и охотникам и волкам.
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