25–27 сентября 2017 года в подмосковной Балашихе прошел Чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по спортивному и боевому самбо на Кубок Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.
В сборной команде Сибирского округа войск национальной гвардии РФ по боевому самбо выступал сотрудник республиканского ОМОНа, майор полиции, мастер спорта международного класса по боевому самбо Эжер Енчинов, передает сайт правительства РА.
Как сообщает Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Алтай, в упорных боях в весовой категории до 62 кг Эжер Енчинов занял третье место. В полуфинальной встрече он уступил со счетом 1:2 местному спортсмену, мастеру спорта международного класса по боевому самбо Сергею Разину.