В регионе стало меньше преступлений в целом, но выросло количество особо тяжких

Отделом по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры проведен анализ состояния преступности на территории Республики Алтай за восемь месяцев 2017 года. Из анализа состояния, динамики, структуры преступности следует, что в республике зарегистрировано на 11,6 % меньше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, рассказывает сайт республиканской прокуратуры.

Снижение преступности произошло на территории республиканского центра и во всех районах республики за исключением Онгудайского, там прирост преступлений - 3,1% и Чойского (+13,5 %).

Между тем на территории шести муниципальных образований зарегистрирован рост тяжких и особо тяжких преступлений. Рост отмечен на территории Горно-Алтайска (+ 13,4%), Майминского (+25,4%), Чемальского (+25,0%), Чойского (+38,5%), Усть-Канского (+38,1%), Онгудайского (+19,2%).

С учетом проведенного анализа прокуратурой республики предложено горрайпрокурорам принять дополнительные меры, направленные на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений.