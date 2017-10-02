Александр Бердников снова в "красной" зоне губернаторов на вылет в Дубаи

Политологи из холдинга «Минченко консалтинг» назвали губернаторов, которые в ближайшее время могут потерять пост главы региона. Об этом стало известно из их экспертного доклада «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус».

Данная работа как и многие другие аналитические доклады экспертов могла бы стать максимум поводом для зубоскальства оппозиции (как системной, так и несистемной), если бы не одно "но" - доклад был составлен по состоянию на август 2017 года, а на прошлой неделе началась запланированная Кремлем серия увольнений губернаторов, причем абсолютно все из шести на данный момент снятых глав регионов находились в "красной" зоне по оценкам «Минченко консалтинг» - то есть, в зоне "на вылет", рассказывает "В Горном".

Такое точное попадание возможно в двух случаях - или в «Минченко консалтинг» разработали гениальный системный подход для определения будущих кадровых решений президента России, или у холдинга есть доступ к инсайдерской информации в Кремле, что более вероятно.

В связи с этим вызывают интерес оставшиеся в "красной" зоне доклада губернаторы. Таковых там еще 10 человек, и из СФО (не учитывая уволенных глав Красноярского края и Омской области) присутствуют губернатор Новосибирской области В.Городецкий, губернатор Алтайского края А.Карлин и глава Республики Алтай А.Бердников.

Губернаторов оценили по девяти критериями: за каждый из них можно было получить от трех до 10 баллов. При этом три критерия были «штрафными» — они отнимали очки у чиновников. Надо сказать, что у Бердникова по данной шкале дела обстоят лучше всех по отношению к соседям - 8 баллов. Из них 3 балла он получил за "поддержку члена Политбюро 2.0" (представителя кремлевской элиты - кого именно не указано), 3 балла на неинтересность региона для элитных групп, еще по баллу за слабый политический менеджмент, свое функционерство и нахождение на посту больше половины последнего срока. Один балл вычли за "тлеющий элитный конфликт".

Можно не согласиться с оценкой конфликта с региональными элитами как "тлеющий" - по всей видимости именно от этих самых элит, которые за последние несколько лет пробились в люди - в Москву (их там, правда, плохо кормят), и исходит бо́льшая опасность для Бердникова, нежели от самого Кремля. Также непонятно, почему не вычли балл за "уголовное преследование заместителей министров и фигур, входящих в команду, но не занимающих формальных позиций в администрации субъекта Федерации" - А.Джаткамбаева и В.Облогина, тоже, кстати, входящих (входивших) в региональную элиту.

У соседа Карлина дела обстоят похуже - всего 6 баллов, и он основной кандидат на увольнение. Но в этом-то и загвоздка - в Москве могут опять перепутать два Алтая и уволить не того. А потом, когда разберутся, поздно будет, и придется увольнять обоих. В связи с чем в Госсобрание - Эл Курултай опять поступило предложение выйти в Госдуму с законодательной инициативой о переименовании Алтайского края в Барнаульскую область.

Серия губернаторских увольнений будет продолжаться до 10 октября и приурочена, видимо, к мартовским выборам 2018 года. Сможет ли непотопляемый Александр Васильевич, спокойно переживший смерть полпреда президента Александра Косопкина, многомиллиардные хищения на разваленных мегапроектах типа ОЭЗ "Алтайская долина", обнародованную националистическую нецензурную брань в адрес коренных малых народов Алтая удержаться в своем кресле еще на два года, мы узнаем совсем скоро. Но в связи с этим может оказаться не случайной проверка, проведенная в прошлом месяце Счетной палатой России, и разнос по ее итогам деятельности Правительства Республики Алтай. А то, что со 2 октября Бердников ушел в отпуск, еще больше усложняет ситуацию: ведь известно, что отпуска бывают двух видов - те, из которых возвращаются, и те, из которых не возвращаются.

Правда, будет ли для простых жителей республики лучше нынешнего своего, уже привычного губернатора московский назначенец - большой вопрос. Сокровенная мысль, что "может хоть воровать будут меньше", всегда умирает последней.

Справка:

Членами «политбюро 2.0» политолог Евгений Минченко называет лидеров элитных групп, близких к президенту, которые имеют серьезное политическое, организационное, финансовое и силовое влияние. На данный момент к этой группе эксперты относят премьера Дмитрия Медведева, бизнесменов Аркадия Ротенберга и Юрия Ковальчука, главу Ростеха Сергея Чемезова, главу «Роснефти» Игоря Сечина, министра обороны Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина.

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Рейтинг устойчивости губернаторов

Рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по 9 критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту. По результатам рейтингования происходит формирование трех групп риска внутри губернаторского корпуса: зеленой (более 13 баллов - отставка маловероятна), желтой (13 и менее баллов - есть риск отставки) и красной (8 и менее баллов - высокая вероятность отставки).

Оценки по критериям с первого по шестой являются бонусными, они прибавляют баллы губернаторам. Максимально возможный балл бонусов губернатора — 27 баллов.

Оценки по критериям под номерами 7, 8 и 9 являются штрафами, то есть уменьшают общий балл губернатора. Максимально возможный уровень штрафов — 9 баллов.

Ниже представлено краткое описание каждого из предлагаемых нами критериев оценки.

Критерий №1. Поддержка внутри Политбюро 2.0 (максимум 10 баллов)

▪ 5 баллов — прямой контакт с главой государства

▪ 3 балла — поддержка члена Политбюро 2.0

▪ 2 балла — поддержка кандидата в члены Политбюро 2.0

▪ 1 балл — поддержка члена ЦК

*Максимально возможный балл внутри данного критерия – 10 баллов, что соответствует поддержке главы государства, одного члена Политбюро 2.0 и одного кандидата в члены Политбюро 2.0.

Критерий №2. Наличие у губернатора под управлением большого проекта (максимум 5 баллов)

▪ 3 балла — большой федеральный проект с участием членов Политбюро 2.0

▪ 2 балла — федеральный проект, в котором регион играет важную роль

▪ 1 балл — большой региональный проект

▪ 0 баллов – отсутствие флагманских проектов

*При наличии нескольких проектов под руководством губернатора сумма их баллов складывается.

Критерий №3. Экономическая привлекательность региона (максимум 3 балла)

▪ 3 балла — слабая привлекательность региона для элитных групп

▪ 2 балла — низкая привлекательность региона для элитных групп

▪ 1 балл — высокая привлекательность региона для элитных групп

*Таким образом, чем ниже экономическая привлекательность региона, тем менее вероятны атаки на губернатора.

Критерий №4. Окончание полномочий (максимум 3 балла)

▪ 3 балла — губернатор только что (пере)избрался на свой новый срок

▪ 2 балла — губернатор провел на посту меньше половины срока

▪ 1 балл — губернатор провел на посту больше половины срока

▪ 0 баллов — год до следующих выборов губернатора

*Таким образом, чем ближе следующий электоральный цикл, тем менее прочными оказываются позиции губернатора.

Критерий №5. Наличие у губернатора уникального позиционирования (максимум 3 балла)

▪ 3 балла — уникальное позиционирование, имя нарицательное в российской политике

▪ 2 балла — качественное нишевое позиционирование

▪ 1 балл — губернатор-функционер

▪ 0 баллов – размытое, некачественное позиционирование

Критерий №6. Качество политического менеджмента (максимум 3 балла)

▪ 3 балла — лидерский политический менеджмент

▪ 2 балла — стандартный политический менеджмент

▪ 1 балл — слабый политический менеджмент

▪ 0 баллов – политический менеджмент не выдерживает критики

Критерий №7. Конфликты губернатора на федеральном уровне (максимальный штраф – 3 балла)

▪ Минус 3 балла — конфликт с членом ПБ 2.0

▪ Минус 2 балла — конфликт с кандидатом в члены ПБ 2.0

▪ Минус 1 балл — конфликт с членом ЦК

Критерий №8. Конфликты губернатора на региональном уровне (максимальный штраф – 3 балла)

▪ Минус 3 балла — крупный элитный конфликт

▪ Минус 2 балла — расширяющийся элитный конфликт

▪ Минус 1 балл — тлеющий элитный конфликт

Критерий №9. Вмешательство силовых структур. Угроза уголовного преследования и аресты в команде губернатора (максимальный штраф – 3 балла)

▪ Минус 3 балла — арест/уголовное преследование вице-губернаторов

▪ Минус 2 балла — арест/уголовное преследование министров

▪ Минус 1 балл — уголовное преследование заместителей министров и фигур, входящих в команду, но не занимающих формальных позиций в администрации субъекта Федерации.