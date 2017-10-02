Два небольших землетрясения зафиксированы на Алтае в субботу

Одно из землетрясений произошло в Республике Алтай, а другое - недалеко от Рубцовска, пишет Аmiс.ru.

Два землетрясения произошли в Алтайском крае и Республике Алтай в субботу, 30 сентября. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что ночью подземные толчки произошли в Горном Алтае. Их эпицентр находился в 220 километрах от Кош-Агача. Магнитуда составила 3,7.

Днем в субботу землетрясение было зафиксировано в 65 километрах к юго-востоку от города Рубцовска. Магнитуда этих подземных толчков была равна 3,4.