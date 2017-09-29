Игорь Букин получил высшую награду Республики Алтай – орден «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»). Почетная награда вручена за исключительные выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай, ее народом, внесение большого личного вклада в обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте правительства РА.
Накануне начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай Игорь Букин был уволен со службы в запас в связи с окончанием контракта.
Игорь Букин, как сообщил Александр Бердников, займет пост помощника Главы по пограничным вопросам.
Страна педофилокацапов.
Как это нет, полно их. Что за херню несешь?
Амыр, думал ты умнее))) Ты почитай на какую должность будет МЧСник назначен а потом матерись)))
А, вместо Шепеля что ли? Это место всегда за отставными фсбшниками было же. Значит не в ладах Бердников с конторой.
ну вот, а то сразу материться))) Думать надо))))
Народом наградили?
Еще один трусливый идиот блять.
За то, что хорошо через МЧС попиздили.