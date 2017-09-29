Глава МЧС региона покинул свой пост и получил орден «Тан Чолмон»

Игорь Букин получил высшую награду Республики Алтай – орден «Тан Чолмон» («Утренняя Звезда»). Почетная награда вручена за исключительные выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай, ее народом, внесение большого личного вклада в обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте правительства РА.

Накануне начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай Игорь Букин был уволен со службы в запас в связи с окончанием контракта.

Игорь Букин, как сообщил Александр Бердников, займет пост помощника Главы по пограничным вопросам.