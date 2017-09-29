Ночью состоялся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур

Вчера, 28 сентября, 21:52 мск с космодрома БАЙКОНУР успешно стартовала ракета космического назначения (РКН) в составе ракеты-носителя (РН) «Протон-М», разгонного блока (РБ) «Бриз-М» и космического аппарата (КА) «АзиаСат-9» (AsiaSat-9), сообщает Роскосмос.

Старт и полет ракеты-носителя прошли без замечаний. Через 9 минут 42 секунды с начала полета орбитальный блок (в составе космического аппарата и разгонного блока) отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил полет в автономном режиме.

Это третий пуск ракеты-носителя «Протон-М» за полтора месяца. Предыдущие два состоялись 17 августа и 11 сентября 2017 года