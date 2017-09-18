На Чемпионате мира по тогызкумалак студенты из Горно-Алтайска заняли пятое место

Команда Горно-Алтайского педагогического колледжа приняла участие в IV Чемпионате мира по игре тогызкумалак, которая проходила в столице Казахстана в Астане.

Команда в составе преподавателя физического воспитания Геннадия Ядагаева, студентов Алены Чалчиковой и Анны Тайлуновой представляли нашу страну. По результатам соревнований команда Республики Алтай заняла пятое место в командном зачете. В личном зачете Анна Тайлунова вышла на седьмое место, Алена Чалчикова – на 12, среди мужчин Геннадий Ядагаев занял 10 место, рассказывает сайт правительства РА.

В чемпионате мира принимали участие спортсмены из Антигуа и Барбуда, Афганистана, Азербайджана, Германии, Грузии, Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Узбекистана, России, Сирии, США, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Индии, Великобритании, Чехии и Швейцарии.

Впервые свое мастерство на мировой арене демонстрировали спортсмены из Австрии, Камеруна, Польши и Украины - команды из 25 стран пяти континентов: Африка, Южная и Северная Америка, Европа и Азия.

Тогызкумалак - это настольная игра на доске на логику и смекалку, призванная развивать логическое математическое мышление и выдержку. Игра принадлежит к семейству манкала, включающему такие игры как вари или калах. В основу игры положено число 9 (9х9=81 и 2х9х9=162), считавшееся у древних монголов и тюрков священным. В ученом мире ее называли «алгеброй чабанов», так как в ходе игры соперникам приходится использовать все четыре основных математических действия.

Первый чемпионат мира по тогызкумалаку прошел в Астане в 2010 году, в нем принимали участие спортсмены из 16 стран. Следующие игры по тогызкумалак пройдут в Турции.