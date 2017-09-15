Что делать? если штрафы ГИБДД с видеорегистраторов приходят поздно

Ко мне обратилась девушка из Маймы и рассказала, что ей по почте 22 августа пришло письмо с постановлением по делу об административном нарушении за нарушение Правил дорожного движения. Видеорегистратор зафиксировал нарушение Правил дорожного движения при проезде перекрёстка на «Мебельной» 1 августа 2017 года. По отметке почты на конверте письмо было отправлено из Горно-Алтайска 14 августа. Через 5 дней 19 августа оно попало в Майму и только 22 в почтовый ящик девушки. Сумма штрафа 500 рублей, при оплате до 21 августа в два раза меньше 250 рублей. Сами понимаете, воспользоваться своим правом оплатить штраф в половинном размере девушка не смогла.

Поскольку именно прокуратура надзорный орган за соблюдением законодательства я посоветовал ей обратиться с этим в прокуратуру. При регистрации обращения в прокуратуру, выяснилось, что у одного из работников прокуратуры муж также поздно получил письмо со штрафом и ходил ругался весь день. Майминская прокуратура переправила обращение в прокуратуру Горно-Алтайска, а прокуратура в нарушение закона об «Обращении граждан» прислала ответ, где ни слова не написано по существу вопроса. Почему при совершении правонарушения 1 августа письмо попало на Горно-Алтайскую почту только 14 августа? Ну а про работу почты даже песни пишут. Кто не слышал, наберите в интернете: Мясников «Я работаю на почте».

Из Горно-Алтайска до Маймы можно доехать за 5 минут, а вот письмо, наверно, на черепахе дошло бы быстрее, 5 дней в пути! Ну и 4 дня потребовалось Майминской почте чтобы доставить письмо по назначению. Про это в ответе, написанном работником прокуратуры Н.С.Куликовым и подписанным прокурором города Ю.В.Кухановым, нет ни слова. Почему-то прокуратуру не заинтересовали эти вопросы. А ведь могли бы хотя бы позвонить в ГИБДД, узнать в чём проблема, и если не наказать виновников в задержках, то хотя бы написать представление, сделать всё, чтобы подобное не повторилось. С текстом ответа вы сможете ознакомится ниже, пусть им будет стыдно. По мнению написавшего работника прокуратуры, водители должны практически ежедневно смотреть сайт ГИБДД не попали ли они на видеорегистратор.

Выяснить ситуацию с поздним поступлением писем со штрафами за нарушения правил дорожного движения я отправился в Горно-Алтайск в ГИБДД. И вот что мне рассказали. Видеорегистраторы в Республике Алтай устанавливают и обслуживают две организации. Стационарные, на перекрёстках ОАО «Ростелеком», а передвижные на дорогах ООО «Триники», г Омск. После фиксации нарушений ПДД видеорегистратор направляет материал в АИЗ ЦАФАП ГИБДД МВД по РА. И после автоматического рассмотрения дела об административном правонарушении направляется в электронном виде в Новосибирск, где стоит, наверное, единственный в Сибири аппарат, который из электронного постановления печатает бумажное, запечатывает в конверт и, напечатав на конверте адрес, посылает нарушителю. В августе месяце в этой чудо машине был сбой в компьютерной программе, и многие жители Республики Алтай получили письма с опозданием.

Из сотен, а может и тысяч поздно получивших письма только около 10 человек позвонили по указанному в постановлении номеру телефона и пожаловались на ситуацию. Остальные предпочти поматериться на работников ГИБДД и заплатить штраф в полном размере. После получения звонков о позднем поступлении писем республиканское ГИБДД обратилось в организацию по распечатке постановлений о недопустимости отправок писем с опозданием, и дефект в технике был выправлен. Хочется напомнить, что и организации, которые устанавливают и обслуживают видеорегистраторы, и организация, которая занимается распечаткой постановлений, коммерческие, и получают свой процент от штрафов. И высылка писем с опозданием, получается им выгодна! Вот такое не совсем законное обогащение за счёт людей нисколько не интересует нашу прокуратуру.

На вопрос, что делать людям при получении конверта со штрафом с опозданием работник ГИБДД ответил, что нужно как минимум позвонить по указанному в постановлении номерам телефонов и сообщить о факте получения письма с опозданием, чтобы ГИБДД смогло оперативно отреагировать и принять меры. А максимум вам нужно обратиться в суд, и только через суд вы сможете оплатить штраф в половинном размере. На суде благодаря штампикам с датами на конверте вы легко докажете невозможность оплаты вами штрафа в двадцатидневный срок. Вот только вопрос, будет ли кто-то заморачиваться ради 250-500 рублей. Думаю, что это сделать нужно для прецедента, чтобы не повадно было. Неужели не пострадал ни один юрист? Или для юристов это не деньги? Было бы здорово, чтобы хоть одно такое судебное решение было напечатано в «Листке». Не стесняйтесь обращаться в прокуратуру.

Многочисленные обращения граждан заставят их принимать меры. Вот только не нужно молча проглотив обиду, оплачивать в два раза больше, ничего не сделав. Видеорегистраторы в основном устанавливают по инициативе ГИБДД в местах повышенной аварийности. И в большинстве случаев примерно через год аварийность снижается. Причём видеорегистраторами сейчас фиксируется не только превышение скорости, но и неправильный проезд перекрёстка, заезд или пересечение сплошной линии, и даже езду без ремней безопасности. Частые штрафы за пересечение стоповой линии на желтый сигнал светофора. Так что пожалуйста дождитесь зелёного, а потом жмите на газ. И единственный способ избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения постараться их не нарушать. Для любителей быстрой езды продаются «антирадары», которые предупреждают водителей о видеорегистраторах. Но на что настроен видеорегистратор, на скорость, на пересечение сплошных линий разметки или ремней безопасности он вас конечно не предупредит.

Дальше наш разговор зашел про новую дорогу за таможней. И про то, что водителям мусоровозов теперь приходится ехать лишние 4 километра, чтобы доехать до города. Жителям Платово и Подгорного тоже приходится делать лишний километр, чтобы попасть домой. Насколько мне известно жители этих сёл даже хотели собирать подписи против такой новой дороги. Если бы дорога была всегда перегружена, то наличие таких объездов и разгонных полос еще можно было бы оправдать. А так трасса загружена только в дневное время в июле и августе. А всё остальное время трасса почти пустая, а людям приходится объезжать. Мне ответили, что на этом участке была большая аварийность. И даже были ДТП со смертельным исходом. Сейчас там ДТП практически нет. И никакие обращения и сбор подписей сейчас не смогут заставить чиновников переделать дорогу. Также он рассказал, что нормативные акты по безопасности дорожного движения постоянно меняются. И им постоянно приходится что-то менять, но всё это делается, с одной целью, снизить аварийность и повысить безопасность граждан. Так недавно были убраны вторые «зебры» на перекрёстках, например, около налоговой инспекции. В Майме чтобы повысить безопасность граждан установлены светофоры по требованию на пешеходных переходах, например, напротив школы искусств. Все обращения граждан по поводу повышению безопасности движения рассматриваются на комиссиях, если на этом участке большая аварийность, то вполне возможно эти предложения реализуют в жизнь.

Валерий ДАНИЛОВ