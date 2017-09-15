Большой этнoграфический диктант во второй раз пройдет в Республике Алтай

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» второй раз пройдет в Республике Алтай 3 ноября 2017 года. Участниками мероприятия могут стать все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, пишет сайт правительства РА.

Участники диктанта получат 30 одинаковых по уровню сложности тестовых заданий, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за 45 минут. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Впервые в этом году в составе заданий диктанта появилась региональная часть вопросов, посвященная народам, проживающим в субъектах страны.

Результаты тестирования будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря 2017 года.

Первый «Большой этнографический диктант» прошел в Республике Алтай в октябре 2016 года. Порядка 350 представителей общественных организаций, студентов, школьников старших классов, журналистов приняли участие в акции. Самому юному участнику было 15, а самому старшему 65 лет.

99 баллов из 100 возможных набрал 15-летний гимназист на площадке №6 в Республиканской гимназии имени В.К. Плакаса. Второй наивысший балл - 94 - набрал участник площадки №5 в Доме Дружбы народов. Средний балл по Республике Алтай составил 52,6.