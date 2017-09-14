Туристы незаконно путешествовали по особо охраняемой природной территории

По сообщению заместителя директора по охране Катунского биосферного заповедника Александра Казанцева 8 сентября в ходе рейдовых мероприятий в урочище Щеки была задержана группа туристов из семи человек, находящихся на особо охраняемой природной территории без соответствующих документов. Туристы двигались по реке Катунь от устья Борисова Ключа до устья реки Капчал на четырех лодках оснащенных водометными двигателями. По данным участников группы, они планировали совершить проход через опасный участок Щеки и дойти до верховья Катуни, рассказывает сайт заповедника.

Сотрудниками заповедника на них были составлены протоколы об административном правонарушении и, согласно административному кодексу, каждому участнику группы было вынесено постановление на сумму по 4000 рублей. Отметим, что ранее группа была предупреждена, что незаконное нахождение на особо охраняемой природной территории запрещена, но, тем не менее, сочла нужным проигнорировать и продолжить свое путешествие по заповеднику.

Всего за туристский сезон текущего года госинспекторами заповедника составлено 20 протоколов за незаконное нахождение на территории заповедника и нарушение заповедного режима.