МЧС и ОНФ проведут экологическую акцию на берегу Телецкого озера

15 сентября в Артыбашском сельском поселении пройдет масштабная экологическая акция «Чистый берег», необходимость которой заключается в том, чтобы не допустить захламления берегов объекта Всемирного природного наследия – Телецкого озера, информирует сайт МЧС по РА.

Организаторами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по Республике Алтай и региональный исполком Общероссийского народного фронта.

Основной целью акции является привлечение населения к экологическим проблемам, очистка от мусора, оставленного туристами и поддержание порядка по берегам живописного водоема.

В мероприятии примут участие сотрудники ГУ МЧС России по Республике Алтай, активисты Общероссийского народного фронта, работники Турочакского пожарного гарнизона, водолазы Алтайского поисково-спасательного отряда, работники Алтайского государственного природного биосферного заповедника, жители села Артыбаш, учащиеся Иогачской средней школы, студенты Горно-Алтайского государственного университета и Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа.

В ходе акции будут собраны и вывезены бытовые отходы и мусор, скопившиеся в водоохранной зоне Телецкого озера после туристического сезона.