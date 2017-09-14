Сергей Очурдяпов стал главным в регионе по охране объектов культурного наследия

Указом главы РА Александра Бердникова 13 сентября на должность начальника Инспекции по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай назначен Сергей Очурдяпов. Представляя Сергея Очурдяпова, Александр Бердников отметил, что новый руководитель – творческий, интеллигентный человек с богатым опытом работы, который хорошо разбирается в этой сфере.

«Думаю, он достойно будет защищать интересы Республики Алтай в этой области, плодотворно работать в целях сохранения нашего культурного наследия», - подчеркнул Глава региона.

Накануне, 12 сентября 2017 года, Указом Главы РА, Председателя Правительства РА Александра Бердникова была создана Инспекция по государственной охране объектов культурного наследия Республики Алтай. Новое ведомство будет контролировать исполнение законодательства в области охраны памятников культуры, вести работу по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия.

Сергей Очурдяпов родился 24 февраля 1974 года в селе Кокоря Кош-Агачского района Республики Алтай. В 1996 году окончил Горно-Алтайский государственный университет по специальности «история и право», а в 2003 году - аспирантуру («юриспруденция»). Работал педагогом, председателем местной организации партии «Единство» в Кош-Агачском районе, специалистом по малочисленным народам и особо охраняемым природным территориям администрации Кош-Агачского района, директором природного парка «Зона покоя «Укок», председателем республиканского объединения работодателей учреждений образования, директором Национального музея имени А.В. Анохина. Избирался депутатом Госсобрания Республики Алтай.

Текст и фото: сайт правительства РА