Волонтеры убрали мусор на Белухе

Несколько дней назад с горы Белухи — самой высокой точки Алтая — спустились участники экологической акции «Сделаем Белуху чистой». Партнёром акции выступил «Мясной Завод Алтая» — производитель качественных мясных консервов, поставляемых для Госрезерва. Как рассказывают на предприятии, многочисленные туристы, посещающие Белуху, оставляют после себя тонны мусора: банок, пакетов, коробок и других отходов. Действительно, группа волонтёров в течение нескольких дней собрала на Белухе и подходах к ней десятки мешков с отходами. И организаторы надеются, что акция станет примером для туристов, которые будут гораздо внимательнее относиться к природе Алтая, сообщает НГС.

«Каждый год, приходя к Белухе, мы видим, как с потоком туристов растёт и количество мусора, оставленного на горных тропах и на стоянках, — рассказывает директор фонда «Сделаем Белуху чистой» Константин Еланцев. — Труднодоступные тропы заполняются неразлагающимися отходами, в том числе из-за отсутствия элементарных мусорных баков и туалетов на туристических стоянках. Единственным решением проблемы может стать доставка санитарного оборудования на места стоянок вертолётом и вывоз собранного мусора обратным рейсом. А пока мы стараемся очищать гору от мусора подобными акциями — и здорово, что находятся компании, которые поддерживают такие инициативы.