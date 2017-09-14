Ольга Антарадонова указом Бердникова назначена министром культуры

Глава Республики Алтай Александр Бердников подписал указ о назначении Ольги Антарадоновой министром культуры. До этого она занимала должность заместителя министра труда, социального развития и занятости населения, пишут "Новости Горного Алтая".

Представляя Ольгу Антарадонову коллективу министерства и руководителям подведомственных учреждений, глава отметил, что она обладает организаторскими способностями, волевым характером, способностью выстраивать отношения в коллективе. Он призвал работников культуры поддержать нового министра в ее первых шагах, и впредь работать дружно и слаженно, поддерживая друг друга.

Он отметил, что предыдущему министру не удалось консолидировать творческие силы республики, также отметил недостаточный уровень контроля финансово-экономической деятельности подведомственных учреждений.

Ольга Антарадонова родилась 23 августа 1982 года, окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «экономист, финансы и кредит». Работала в компании «Меркит» главным бухгалтером с 2005 года, через год стала главным бухгалтером в фирме «Меркит строй». С 2007 года — заместитель начальника по бухгалтерскому учету финансово-экономического отдела Министерства труда и социального развития, в 2015-м возглавила это подразделение. В конце марта стала заместителем министра труда.

Награждена Почетной грамотой Министерства труда и социального развития Республики Алтай и Почетной грамотой Государственного Собрания.

Напомним, что несколько недель назад Эжер Малчинов, возглавлявший Министерство культуры с ноября 2015 года, ушел в отставку.