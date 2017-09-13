Об астрономии и астрономических суммах на ремонт школ

«Мы сегодня хотим проинформировать вас о том, что сделано в плане подготовки школ Республики Алтай к новому учебному году, - так начал пресс-конференцию для СМИ министр образования РА Алексей Бондаренко. – Во всех 182 школах прозвенели первые звонки, во всех без исключения школах 1 сентября начались занятия». Далее глава образовательного ведомства рассказал о том, какие суммы истрачены на ремонт школ, учебники, о проекте «Электронная школа», некоторых нововведениях, а также ответил на вопросы журналистов.

Кроме средних школ, в республике образовательную деятельность осуществляют 150 дошкольных организаций, четыре профессиональных образовательных организаций, 25 организаций дополнительного образования детей. .В этом году за парты сели более 35 тысяч школьников, из них 3 906 – первоклассники. Наибольшее число первоклассников в Горно-Алтайске – их 1070 человек.

В этом году правительством республики пристальное внимание уделено ремонту школ. На капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года было израсходовано около 190 миллионов рублей. «Для школьного образования актуальна проблема загруженности школ и износа зданий. В целях решения вопроса ликвидации второй смены реализуется региональная программа «Содействие созданию в Республике Алтай новых мест в общеобразовательных организациях». К 2025 году планируется полностью ликвидировать вторую смену за счет реконструкции четырех и строительства 15 зданий школ (это, по сути, в каждом районном центре каждого муниципального образования республики). Также условия будут улучшены за счет проведения капитальных ремонтов в 43 школах региона», - сообщил Алексей Бондаренко.

«Беспрецедентным шагом» он назвал то, что после совещания в правительстве 4 августа, посвященного готовности школ к учебному году, на устранение предписаний со стороны Роспотребнадзора правительством республики дополнительно было выделено 15 миллионов рублей.

Серьезные меры приняты по обеспечению безопасности школьников: 4,7 миллионов рублей выделено на противопожарное оснащение, 10,3 миллиона – на антитеррористические мероприятия.

Что касается проблемы второй смены, которая с ростом количества школьников все более обострялась, то, по словам министра образования, в этом году по ее решению проделана большая работа. Из 35 тысяч учащихся 28 240 детей будут заниматься в первую смену, это 77 процентов. Порядка восьми тысяч учащихся пока заниматься будут во вторую смену.

В Горно-Алтайске в этом году около 900 школьников из школ №№1 и 9 перейдут заниматься на площади ГАГУ. Отреставрировано здание РИПКРО, куда перейдут 265 младших школьников из школы №7.

Наиболее остро проблема со строительством новых школ стоит в Горно-Алтайске. В настоящее время в Министерство образования РФ подана заявка о строительстве школы на Заимке в 2018 году.

«По всей стране идет широкомасштабное строительство школ, это же происходит у нас в республике, и к 2025 году все дети будут учиться в первую смену», - заверил министр образования РА.

Вот уже два года реализуется федеральная целевая программа по строительству спортивных залов и их реконструкции. В этом году на эти цели выделено 21 млн. рублей федеральных средств. В 2017 году отремонтировано и ремонтируется 13 спортивных залов во всех районах республики.

Обеспеченность детей учебниками в 2017-18 учебном году составляет 100 процентов, на приобретение учебной литературы для школ региона из республиканского бюджета направлено порядка 36 млн. рублей. На эти средства приобретено 107 единиц учебной литературы, все учебники школами получены. «Это очень существенная помощь родителям», - подчеркнул Алексей Бондаренко. Он также сообщил, что проделана существенная работа по оснащению медицинских кабинетов, в муниципалитетах их 54 (тех, что имеют лицензии). 98 процентов детей обеспечены горячим питанием. На это выделено более 24 миллионов рублей.

Большим достижением является также то, что в рамках программы развития алтайского языка в прошедшем учебном году подготовлено и издано восемь наименований учебной и методической литературы. Примерные программы по алтайскому языку и литературе вошли в федеральный реестр, то есть этими учебниками дети будут обеспечиваться бесплатно.

В последние два года Министерство образования уделяет большое внимание обеспечению школ высокоскоростным интернетом. За это время в 108 школах из 180 скорость существенно увеличена.

С 1 января 2017 года все общеобразовательные организации республики перешли на эксплуатацию межведомственной системы «Контингент», организации дополнительного и среднего профессионального образования находятся пока на стадии опытной эксплуатации.

Данная государственная информационная система позволяет вести учет контингента обучающихся и состоит из трех модулей: «Электронная школа», «Электронное дополнительное образование» и «Электронный колледж». Считается, что она позволяет повысить эффективность государственного и муниципального управления, боле эффективно распределять денежные средства.

В прошлом учебном году в системе «Электронная школа» уже были задействованы 182 образовательных организации республики, выставлено более семи миллионов отметок более чем 34 тысячам обучающихся. В планах на следующий учебный год – подключение модуля «Электронная почта», которая позволит обмениваться мгновенными электронными сообщениями между пользователями системы, а также озвучивать разнообразные отчеты преподавателями и администрациями школ.

«Это упорядочивание всех баз данных, возможность увидеть реальную ситуацию, в том числе финансовую, по каждой школе, можно в электронном виде увидеть результаты своих детей. Мы призываем родителей быть более терпимыми к внедрению этой системы, так как еще не все понимают ее важность».

ЕГЭ в этом году сдавало выпускников, количество высокобалльных работ увеличилось (с 260 до 300), среди них пять 100-балльных работ (в предыдущем году их было три). В два раза увеличилось количество высокобалльных работ в Горно-Алтайске, подавляющее их большинство – в Республиканском лицее, это на данный момент лидер среди образовательных учреждений.

В этом году 31 выпускник не преодолели минимальный порог, с 5 сентября стартует дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации.

Глава ведомства сообщил также о главном нововведении в школьную программу: с этого учебного года водится изучение астрономии как обязательного предмета. Курс будут читать учителя, прошедшие специальную переподготовку, со второй четверти он вводится в наших школах. Организована централизованная закупка учебников по астрономии, включенных в федеральный перечень.

Со стороны журналистов прозвучало несколько вопросов. Корреспондента «Листка» интересовало, на каком основании в некоторых школах (в частности, в Чойской) учителя младших классов собирают с родителей деньги на рабочие тетради, которые стоят достаточно дорого. Почему рабочие тетради не входят в федеральный список обязательных учебных пособий и почему в нашей республике не выполняется распоряжение Генеральной прокуратуры, которая однозначно заявила, что всеми учебными пособиями дети должны обеспечиваться бесплатно? (Подробный материал на эту тему «Бесплатные учебники – миф или реальность?» читайте в № 36 от 6 сентября 2017 года.)

«Я удивлен этим обстоятельством, суммы невообразимые, дам задание проверить эту информацию по Чойской школе, - сказал министр образования. - Что касается рабочих тетрадей, то если учителя и школьный совет сочтет нужным приобретение дополнительного материала, то с согласия родителей они могут приобретаться родителями. Рабочие тетради не переходят в фонд школы, они остаются родителям, поэтому не входят в федеральный перечень. Это право каждой школы. Но надо еще посмотреть, насколько эффективно они используются».

В «Листок» неоднократно поступали вопросы от родителей учеников школы №9 Горно-Алтайска: что за здание строится рядом, в непосредственной близости к школе, перекрывая свет в классах (здание и без того достаточно темное); и правда ли, что школу сразу после начала учебного года закрывают на ремонт?

Первый вопрос Алексей Бондаренко переадресовал муниципалитету Горно-Алтайска, но высказал предположение, что по всем признакам строящееся здание вблизи школы – «это непорядок». По поводу грядущего ремонта информацию подтвердил.

«Да действительно, здание 9-й школы приспособленное, требует реконструкции, а между тем Гимназия №9 входит в пятерку лучших школ Горно-Алтайска. В этом году принято решение о выделении 22 млн. рублей из резервного фонда Президента РФ на замену электропроводки, утепление и другие работы. Это большой успех. С 1 октября там начнется ремонт, все работы будут завершены к 31 декабря. Школа будет иметь новый облик, после капитального ремонта, по сути, это будет новая школа. Как я уже говорил, часть детей перейдет на площади ГАГУ, это будут старшие классы, с 8 по 11, остальные будут распределены по другим школам».

Обозреватель еженедельника «Постскриптум» задал следующий вопрос. «Есть информация о том, что в Министерстве образования России существует проект поэтапного отказа от ЕГЭ, в связи с тем, что это вызывает массу неудобств и в том числе ведет к фактам коррупции. Правда ли это?»

Глава образовательного ведомства республики сообщил, что не знаком с этим проектом, на летних совещаниях в Министерстве образования РФ об этом ничего не говорилось. Насколько ему известно, имеется официальная информация министра образования РФ о том, что ЕГЭ отменено не будет.

Александра СТРОГОНОВА