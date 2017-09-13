Открытое обращение к судебно-правовым органам власти города о защите прав, нарушенных при назначении пенсии 05.09.1997г. ГУПФР по г. Горно-Алтайску

В ходе судебного разбирательства, ГУПФР по городу Горно-Алтайску не только фальсифицировали расчет, путем введения норм не регламентированных Законом, но и пошли на уголовно-наказуемые деяния «Служебный подлог» ст.292 п.1 УК РФ, ст.285 п.1 «Злоупотребление должностными полномочиями». «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, государственным служащим, в официальные документы, заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности». Основополагающие документы пенсионного дела (лист 1 «Решение комиссии о назначении пенсии», лист 3 «Исчисление величины СЗП»), представленные в суд как оригиналы, были подделаны. Представлялись эти лже оригиналы суду трижды. Первый раз были отклонены судом ввиду их нечитаемости (зачернения). Второй раз первоначальная информация, предоставленная на листе 3 была блокирована путем наложения накладок.

Во втором варианте на документах, даже подвергшихся подделке, отчетливо прослеживается внизу в правом углу наличие печати и подписи председателя комиссии, иначе, лица имеющегося право удостоверять документы своей подписью и печатью. В конечном варианте (третьем) печать и подпись отсутствует. И согласно ст.67 п.5 ГПК РФ не могут быть приняты как доказательства и согласно ст.55 п.2 ГПК РФ юридической силы не имеют и не могут быть положены в основу решения суда.

Величина СЗП (средней заработной платы) указанная на листе 3 – 1669руб. не может быть применена для исчисления размера пенсии по той причине, что она выполнена путем сложения фактических величин без проведения их осовременнивания с учетом роста СЗП. На момент назначения пенсии 05.09.1997г. «осовременнивание» СЗП проводилось в порядке предусмотренном ФЗ от 24.10.1992г. № 3691-1, а также разъяснения «Министерства социальной защиты населения РФ» от 29 октября 1992г. № 1-92-У (ВПР 92-25), а после деноминации 01.01.1998г., с применением деноминированных суммарных коэффициентов: 1989г. – 1,78; 1988г. – 1,87; 1990г. – 1,69; 1991г. – 1,32; 1992г. – 0,12. Величина СЗП, указанная на листе 1 «Решение комиссии о назначении пенсии» 431 рубль, также не может быть применена, так как, указание на данную величину и ее расчет в документах пенсионного дела отсутствует и, согласно требованием ст.17 п.1 ФЗ № 173, должна быть применена величина, указанная на листе 3 – 1669руб., которая также не применена (не проведено осовременнивание). Возникли обстоятельства, которые исключают возможность исчисления размера пенсии так как, отсутствует основной параметр для ее исчисления – размер СЗП (средней заработной платы).

Городской пенсионный фонд, в нарушении требований Конституционного Суда, а также требования ст.50 п.2 Конституции РФ, путем введения норм не регламентированных основными статьями пенсионного законодательства ФЗ № 340-1 и ФЗ № 173 такими как:

Исчисление размера пенсии не из величины СЗП ст.99 п.1-2, а из величины МРОТ;

Исчисление общего стажа без применения ст.94 ФЗ № 340-1;

Изменения порядка осовременнивания величины СЗП без применения ФЗ № 3697-1 от 24.10.1992г. и разъяснения «Министерства социальной защиты населения РФ»;

Исчисление размера пенсии, при оценке пенсионных прав по ст.30 ФЗ № 173, не по нормам п.2 в порядке установленном пунктами 3,4,6, а по нормам вообще не существующим в пенсионном законодательстве: по общему стажу отдельно; по специальному (подземные работы) отдельно;

Изменение нормы и порядка подсчета стажа предусмотренного ст.30-1, ст.30-2 при определении процента валоризации;

Неисполнение требование Закона о комплексном применении общего и специального стажа при расчетах.

Городской пенсионный фонд нарушил единообразие применения Закона и, практически создал новое пенсионное законодательство. Анализ документов дает все основания утверждать, что эти документы подделка, а расчеты фальсификация. Следует подчеркнуть, что это не случайные ошибки, а хорошо продуманное целенаправленное искажение порядка исчисления размера пенсии путем арифметических и правовых манипуляций, путем введения в статьи норм не регламентированных пенсионным Законодательством, путем неправильного или неполного применения этих норм. Судом не было произведено всестороннее и полное исследование доказательств, установление фактических обстоятельств и правильного применения законодательства.

Учитывая выше изложенные обстоятельства, ошибки, допущенные судом при оценке доказательств (п.2 ст.55, п.5-7 ст.67, п\п2, п.4 ст.330 нарушение процессуальной нормы п.2 ст.157 ГПК РФ) считаю, что дело не рассмотрено в полном объеме, объективно, всесторонне, по существу поставленных вопросов, а решение вынесено с нарушением материального и процессуального права. Мною было выражено несогласие с решением Горно-Алтайского городского суда и апелляционным определением Верховного суда Республики Алтай и начата подготовка дела для рассмотрения в Кассационном Суде РФ. Мною была направлена жалоба прокурору города Куханову Юрию Владимировичу с просьбой обратится в суд с заявлением в защиту моих социальных прав ст.45 п.1 абзац2, ст.36 п.1, ст.27 п.1, ст.22 п.3 абзац 2 ФЗ «О прокуратуре РФ», оказать содействие в сборе доказательств по фактам фальсификации расчетов и подделке документов пенсионного дела.

Ответ, вернее отписка, прокурора Ю.В. Куханова, свидетельствует о том, что моя жалоба не была рассмотрена в полном объеме и по существу, а прокурор, использовав решение суда как оправдание своей бездеятельности в нарушение ст.45 п.1 абзац2 ГПК РФ, ст.10 п.1, ст.22 п.1 абзац2, ст.35 п.3, ст.36 п.1 «О прокуратуре РФ» фактически уклонился от своих прокурорских обязанностей, главным предметом которых является осуществление надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнении законов, действующих на территории Российской Федерации. Никакое решение суда не отменяло и не отменяет обязательность исполнения и соблюдения законов Конституции РФ. Судебное разбирательство не освобождает прокурора от права обратится в суд, на любой стадии судебного процесса ФЗ «О прокуратуре РФ…» ст.35 п.2 ГПК РФ, а также выступить в защиту прав гражданина обратившегося к нему за защитой нарушенных или оспариваемых прав, в том числе социальной защиты, включая социальное обеспечение ст.45 п.1 абзац3 ГПК РФ. Прокурором не рассмотрена моя жалоба объективно, в полном объеме и не предоставлен мотивированный ответ ни по одному из следующих вопросов жалобы:

1. Законность назначения вместо полного размера пенсии лишь ее части ст.16 п.1-2 без применения надбавок предусмотренных ст.77-78, ст.84, ст.17, ст.18, ст.112 ФЗ № 340-1;

2. Законность исчисления размера пенсии из величины МРОТ, а не из величины СЗП согласно требованиям ст.99 п.1-2;

3. Законность введения ограничений в ст.17, ст.18 по величине размера пенсии в нарушение требований ст.7 п. Д, ст.111 абзац2 «Размер пенсии, исчисленной в соответствии с настоящей статьей, ограничению по величине в максимальном размере не подлежит».

4. Законность исчисления размера пенсии при оценке пенсионных прав по ст.30 ФЗ № 173 не по нормам п.2 в порядке установленном п.3,4,6, а по нормам вообще не существующим в пенсионном законодательстве:

по общему стажу отдельно

по специальному стажу отдельно

5. Провести анализ расчетов исчисления размера пенсии при назначении предоставленных на листе 1 пенсионного дела с учетом следующих нарушений:

Минимальный размер исчислен не в полном объеме без применения РК (районного коэффициента), с арифметической ошибкой при увеличении размера на стаж превышающий требуемый – 14% - 1,14 323*1,14=220? Должно быть 323*1,14=368*1,4 (РК)=515 соответственно максимальный размер должен составлять 515*3,5=1804 итоговый 1804+119 (компенсац. надбавка)=1923. Каким образом исчислена величина 388, не предоставляется возможным установить.

А также: Установить достоверность документов пенсионного дела (лист 1, лист 3) предоставленных ГУПФР как оригиналы соответствия таковым путем определения первоначальных носителей, порядка нумерации и хранения, взяв для сравнения пенсионные дела тех лет. (Делопроизводство тех лет велось на стандартных бланках. Графы бланков заполнялись от руки).

Государство высоко и по заслугам оценило наш нелегкий и опасный шахтерский труд, назначив нам самую высокую льготную трудовую пенсию по стрости в максимальном размере (мой стаж работы под землей по ведущей специальности – проходчик подземных горных выработок составляет 20 лет 4 месяца). Обязанность служащих ГУПФР по г. Горно-Алтайску исполнить этот Закон в полном объеме, а не подстраивать его под свои интересы, тем более грубо нарушать.

Считаю: что неправомерные действия (фальсификация расчетов) госслужащих ГУПФР по г. Горно-Алтайску грубо нарушили мое Конституционное право, определённое п.1 и 2 ст.39 Конституции РФ, чем нанесли значительный материальный и моральный ущерб. Величина недополученной части пенсии, исчисленная по величине СЗП 431руб., с момента назначения 05.09.1997г. по настоящее время 01.10.2016г. составила 2 238 000руб. и согласно ст.53 Конституции РФ, ст.23 п.2 ГПК РФ подлежит выплате без срока давности.

Все указанные выше нарушения допущенные ГУПФР по г. Горно-Алтайску при назначении пенсии 05.09.1997г., а также противоправные действия в ходе судебного разбирательства (фальсификация расчетов, подделка документов) носят криминальный характер и классифицируются по ст.292 п.1, ст.285 п.1 УК РФ «Служебный подлог» и «Злоупотребление должностными полномочиями, то есть внесение должностными лицами, а также государственными служащими или муниципальными служащими, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности».

Надеюсь, что на этот раз моя жалоба будет рассмотрена в полном объеме и по существу, и прокуратура поможет восстановить мое главное право – право на достойную старость, право на достойную пенсию, определенную государством и пенсионным Законодательством. А также положить конец противоправному законотворчеству, зарвавшихся в своей вседозволенности и безнаказанности служащих городского пенсионного фонда.

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст.50 п.2 Конституции РФ в порядке ст.10 Закона РФ «О прокуратуре РФ» ст.45 п.1 абзац3 ГПК РФ.

Прошу

1. Руководствуясь статьями: 50 п.2 Конституции РФ, требованием Конституционного суда РФ ст.55 п.2, ст.330, ст.157 п.2, ст.67 п.5-7 ГПК РФ с учетом существенных нарушений материально и процессуального права, повлиявших на принятие правильного решение суда и исходя из дела, опротестовать решение судьи Сумачаковой Е.А. об отказе рассмотрения моего иска в Суде Кассационной инстанции Республике Алтай.

2. Принять, предусмотренные законом меры воздействия на ГУПФР Республики Алтай об исполнении требования Пенсионного Фонда России № Л-18490-19-16950 «Проверить фактические обстоятельства, связанные с пенсионным обеспечением заявителя, с учетом поставленных вопросов и дать автору подробное (подчеркиваю - подробное) мотивированное разъяснение с учетом конкретных обстоятельств по делу в соответствии с Законом РФ». Подробный перерасчет размера пенсии, который должен был предоставить ГУПФР по Республике Алтай, есть не что иное как экспертиза по моему иску, который позволил бы установить ошибки, допущенные городским пенсионным фондом, представленных на листах ответа № 7550 и способствовать Суду вынести правильное и справедливое решение.

3. Установить достоверность документов пенсионного дела (лист 1, лист 3), представленных ГУПФР как оригиналы, соответствия таковым.

4. За совершение в отношении, меня, преступных действий (фальсификация расчетов, подделка документов) нанесших значительный материальный и моральный ущерб (сумма недополученной пенсии на настоящий момент составляет 2 680 000руб., а размер пенсии должен быть не 14 752руб., а 38 800руб.) – привлечь виновных в нарушении моих прав служащих ГУПФР по г. Горно-Алтайску.

Перечень документов

1. Ответ городской прокуратуры от 31.08.2016г. № 2295ж-2016 – 1 лист;

2. Ответ ГУПФР по г. Горно-Алтайску № 7550 – 6 листов;

3. Документы пенсионного дела:

Лист № 1 «Решение комиссии о назначении пенсии» - 2 листа;

Лист № 3 «Расчет размера СЗП – средней заработной платы» - 2 листа;

4. Требование ПФР «Пенсионный Фонд России» о перерасчете пенсии № Л-18490-19-16950, Ответ ГУПФР по Республике Алтай № Л-44-52 – 9 листов;

5. Размер пенсии исчисленной из величины СЗП – 431 рубль – 5 листов;

6. Таблица «осовременнивания» величины СЗП на дату назначения пенсии 05.09.1997г. – 2 листа;

7. Определение Судьи Верховного суда Республики Алтай Сумачаковой Н.И. от 17 февраля 2017 г.

Лепихов Владимир Петрович