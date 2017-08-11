Для победы над непарным шелкопрядом республиканским чиновникам требуется 30 млн рублей

Министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Александр Алисов провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ. В частности, речь шла о борьбе с непарным шелкопрядом и вырубке кедра.

Александр Алисов отметил, что в лесном фонде на территории региона действует очаг непарного шелкопряда на общей площади 143324,8 га. В 2016 году специалисты ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Алтайского края» разработали обоснование проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда с применением биологических препаратов наземным способом в насаждениях Онгудайского и Шебалинского лесничеств Республики Алтай в 2017 году на общей площади 20525 га.

Для проведение истребительных мероприятий необходимо 30 млн рублей. Федеральным агентством лесного хозяйства запланировано выделение финансовых средств для проведения истребительных мер очагов непарного шелкопряда на 2018 год.

Отвечая на вопросы журналистов о рубке кедра на территории Республики Алтай, министр отметил, что в советские времена кедровые насаждения вырубались сплошными рубками, а объем заготовки составлял порядка 200-300 тыс. куб. м. По данным лесоустройства 1989-1990 годов, площадь насаждений с преобладанием кедра составляла 867,8 тыс. га.

На сегодняшний день площадь кедровых насаждений составляет 1107,1 тыс. га, то есть за 27 лет площадь кедровых насаждений возросла почти на 240 тыс. га, а рубки осуществляются исключительно в рамках проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на основании лесопатологических обследований, подчеркнул Александр Алисов.

За первое полугодие 2017 года на территории Республики Алтай заготовлено 28,7 тыс. куб. м кедровой древесины, в 2016 году было заготовлено 59,4 тыс. куб. м, в 2015 году было заготовлено 61,4 тыс. куб. м.

В завершении пресс-конференции министр напомнил, что с 20 августа будет разрешена заготовка кедрового ореха в Майминском и Улаганском районах, с 1 сентября - в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Онгудайском, Чемальском и Шебалинском. В Турачаке и Кош-Агаче сбор станет возможен только 15 сентября. Александр Алисов призвал всех жителей и гостей республики соблюдать правила поведения в лесу и ни в коем случае не допускать возникновения лесных пожаров.

Источник: сайт правительства РА